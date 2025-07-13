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Феноменальная серия Месси: 5 матчей подряд с дублями

Воскресенье 13 июля 2025 16:54
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Феноменальная серия Месси: 5 матчей подряд с дублями Лионель Месси (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

38-летний лидер "Интер Майами" Лионель Месси показывает блестящую форму в сезоне-2025, ведь повторил достижение "Барселоны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт SofaScore в соцсети Х.

Месси повторил достижение

В матче регулярного чемпионата МЛС против "Нэшвилля" аргентинец оформил дубль, чем довел свою результативную серию до пяти поединков подряд с двумя и более забитыми мячами.

Последний раз подобное Месси удавалось еще в 2012 году, когда он играл за "Барселону", тогда он сделал это шесть раз.

Лучшая голевая серия Месси за более чем десятилетие

Поединок с "Нэшвиллем", который завершился победой "Интер Майами" со счетом 2:1, стал очередным рекордом аргентинского форварда.

Уже на 17-й минуте он открыл счет точным ударом со штрафного, а после перерыва реализовал момент после ошибки голкипера соперников. Таким образом, Месси забил дубль в пятом матче МЛС подряд.

А в прошлом туре, забив 4 дубля подряд, Месси установил новый рекорд в МЛС.

Результативность Лионеля в МЛС-2025

В сезоне-2025 Месси провел 20 матчей за "Интер Майами" во всех турнирах, отметившись 17 голами и шестью голевыми передачами.

Благодаря последним мячам он догнал лидера бомбардирской гонки МЛС Сэми Сарриджа из "Нэшвилля" - у обоих по 16 забитых мячей.

Серия Месси в МЛС:

  • 29.05.2025: дубль + ассист против "Монреаля" (2:1)
  • 01.06.2025: дубль + 3 ассиста в матче с "Коламбусом" (5:1)
  • 06.07.2025: дубль + ассист снова против "Монреаля" (4:1)
  • 10.07.2025: дубль в игре с "Нью-Инглендом" (2:1)
  • 13.07.2025: дубль во встрече с "Нэшвиллем" (2:1)

Что дальше?

"Интер Майами" сейчас находится на пятой строчке Западной конференции с 38 очками, имея три матча в запасе относительно лидера - "Филадельфии" (43 очка).

В четверг, 17 июля, команда Месси встретится с "Цинциннати", и аргентинец получит шанс повторить собственное достижение 2012 года - шесть матчей подряд с двумя голами.

Действующий контракт звездного аргентинца с клубом действует до конца декабря 2025 года. Месси, который восемь раз получал "Золотой мяч", также забил свой 69-й гол со штрафного удара в профессиональной карьере.

Ранее мы писали о том, как 16-летний талант из Мексики побил рекорд Пеле и Ямаля.

Также читайте о новой колоборации Addidas с Лионелем Месси.

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