Феномен ChatGPT. Как чат-бот покорил мир и стал причиной громких скандалов

Как ChatGPT стал хитом мира технологий

Дебют ChatGPT состоялся 30 ноября 2022 года. Американская компания OpenAI открыла доступ к языковой модели искусственного интеллекта в виде чат-бота для всех желающих.

За первые 5 дней число пользователей ChatGPT достигло 1 млн, а только спустя два месяца – 100 млн.

По данным исследования Similarweb, в октябре 2023 десктопный версией чат-бота или мобильным приложением пользовалось 1,7 млрд человек. Сайт open.ai стал одним и самых посещаемых в мире (в ноябре – 21 место в рейтинге).

Фото: показатели посещаемости наиболее популярних сайтов (similarweb.com)

По итогам 2023 года приложение ChatGPT на Android было названо лучшим по версии пользователей.

Секрет популярности чат-бота кроется его способности отвечать на сложные вопросы простым языком. Люди могут задавать вопросы фактически из любой области знаний, а чат-бот отвечает в манере, которая больше напоминает разговор с другим человеком, чем с цифровой технологией искусственного интеллекта.

ChatGPT может писать стихи и эссе, решать математические задачи, генерировать программный код, переводить тексты, давать персональные советы. К тому же сразработчики постоянно усовершенствуют его возможности.

Продукт от OpenAI дал толчок для других компаний развивать собственные технологии с ИИ. У ChatGPT появились конкуренты (Bard, Claude от Anthropic, Character.AI и CoPilot от Microsoft), но уступают ему в популярности.

Эволюция бота за год

По мере использования чат-бота его функциональность расширялась. Сначала была только бесплатная версия ChatGPT-3, которая давала текстовые ответы на запросы, а база данных ограничивалась только информацией до 2021 года. Ответы бота часто были неточными, неактуальными и даже выдуманными.

Однако последний апгрейд (GPT-4 Turbo) позволил получить доступ к данным из сети за период до апреля 2023. Модель обучена на большем количестве данных.

В ОpenAI заявляют, что обновленный бот выдает меньше неправильных ответов и способен понимать "более тонкие инструкции", чем предыдущая модель. Теперь ChatGPT может "видеть, слышать и говорить". Пользователи могут общаться с ботом голосом, обмениваться изображениями, которые он обрабатывает и на которые отвечает.

К примеру, можно отправить ChatGPT фото растения и попросить, чтобы он рассказал как за ним правильно ухаживать.

Еще одно из знаковых новшеств – возможность создавать собственных ботов, для чего не нужны навыки программирования.

"Создать его так же просто, как начать разговор, дать ему инструкции и дополнительные знания, а также выбрать, что он может делать, например, искать в Интернете, создавать изображения или анализировать данные", – пояснили в ОpenAI.

Делиться своими чат-ботами в сети можно будет через "GPT Store". Его планируют запустить в начале 2024 года.

Фото: чат-бот постоянно усовершенствуют (Getty Images)

Важно отметить, что пока функции GPT-4 Turbo доступны только по платной подписке (около 20$) для версий Plus и Enterprise. При этом есть обновления и для бесплатной версии. GPT-3.5 Turbo может обрабатывать большие объемы информации – способна работать с контекстом 16 000 токенов.

Где используют технологию ИИ

После запуска чат-бота его критики заявляли, что подобные продукты с технологиями искусственного интеллекта в скором времени оставят без работы представителей многих профессий, среди которых клерки, маркетологи, финансовые консультанты, юристы, бухгалтеры, работники СМИ, специалисты службы поддержки, психологи, преподаватели.

Действительно, уже есть случаи, когда компании сокращают персонал, заменяя его чат-ботами. Так, в Индии IT-компания Dukaan сократила 90% персонала службы клиентской поддержки, в немецком издании Bild заявляли о планах внедрить ИИ и уволить часть работников.

Однако на данный момент технологии ИИ преимущественно выполняют роль помощников.

Так, в Великобритании всерьез рассматривают возможность внедрить инструменты ИИ в систему образования. Учителя уже используют искусственный интеллект, чтобы писать письма родителям и проверять домашние задания. Премьер Риши Сунак считает, что ИИ поможет малообеспеченным гражданам получить доступ к образованию.

По его словам, в будущем каждый ребенок будет иметь индивидуального наставника – цифрового робота с ИИ.

Что касается непосредственно бота ChatGPT от ОpenAI, его внедрили такие компании:

Expedia – один из самых популярных в мире веб-сайтов для планирования путешествий, интегрировал в свои услуги голосовую помощь с использованием ИИ.

Microsoft (инвестор OpenAI) – использует чат-бот в поисковой системе Bing, позволяя пользователям искать и получать результаты через диалоговый интерфейс, а не через традиционный список ссылок.

Duolingo – сервис изучения языков внедрил модель ChatGPT, которая помогает объяснять пользователю правила, также пользователь может практиковать язык с персонажами ИИ.

СocaColа – компания-производитель безалкогольной газировки использует технологию для решения маркетинговых задач (для создания персонализированных рекламных текстов, изображений и сообщений).

В приложении Snapchat встроили бот, который помогает с ответами на вопросы или может просто поддержать беседу.

Британский поставщик энергии Octopus Energy встроил ChatGPT в свои каналы обслуживания клиентов и теперь он отвечает за обработку 44% запросов клиентов.

В онлайн-курсах Udacity использовали GPT-4 для создания интеллектуального виртуального преподавателя, который может предоставлять студентам персональные рекомендации и обратную связь.

Платформа Slack создала приложение с использованием ChatGPT для управления рабочими процессами. ИИ помощник Эйнштейн может составлять ответы, обобщать обсуждения или проводить внешние исследования.

Фото: бот с ИИ используют успешные бизнесы во всем мире (Getty Images)

ChatGPT в Украине

В апреле 2023 министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина ведет переговоры с ОpenAI о внедрении продукта компании в государственные цифровые сервисы. Минцифры изучает варианты интеграции ChatGPT, и один из них – виртуальный помощник в "Дии" под рабочим названием "Надия".

Спецалисты "Ощадбанка" рассматривают внедрение ИИ, и в этом году уже провели тестирование технологии. ChatGPT вел странички банка в социальных сетях.

В свою очередь украинские бизнесы уже активно пользуются возможностями ChatGPT. Издание "Наш Київ" писало о нескольких таких компаниях. Школа изучения языков Green Forest Academic применяет ИИ для написания материалов для учебников. IT-компания Railsware внедрила ChatGPT для работы с кодом и решения аналитических задач, в компании Youscan чат-бот используют в работе службы клиентской поддержки, для языкового перевода материалов, работы с текстом.

В Украине вышел первый журнал, созданный при помощи ИИ. Это электронное медиа под названием "Дуршлаг" об искусстве. Тексты для номера написал ChatGPT, а иллюстрации создали OpenArt, Midjourney, DALL E.

Скандалы и запреты: как мир пытается регулировать ИИ

Скептики считают, что использование ИИ может привести к массовому распространению дезинформации, манипуляциям, государственной пропаганде, нарушениям прав интеллектуальной собственности, кибератакам.

Разработчики также говорят о рисках искусственного интеллекта, но считают, что не следует отказываться от дальнейшего развития технологии, а вместо этого работать над нормированием ее применения.

Сам глава ОpenAI Сэм Альтман сравнивал искусственный интеллект с ядерным оружием. Через несколько месяцев после запуска ChatGPT он подписал декларацию, в которой говорится, что правительства должны относиться к ИИ так же серьезно, как к атомной бомбе. С тех пор он призывает к созданию глобального органа, подобного Международному агентству по атомной энергии, для устранения рисков, связанных с этой технологией.

При этом несколько недель назад вокруг Альтмана разгорелся скандал. Совет директоров компании ОpenAI уволил его за то, что якобы он "не всегда был откровенен в общении с советом, что мешало последний выполнять свои обязанности".

Как писало NYT, многочисленные претензии совета директоров включали опасения, что Альтман уделял слишком мало внимания опасностям, исходящим от ИИ, а его отставка была попыткой перехватить контроль над искусственным интеллектом и замедлить развитие технологий пока нет защитных механизмов. Однако на фоне массового протеста сотрудников ОpenAI Альтмана восстановили в должности.

Фото: глава ОpenAI Сэм Альтман оказался в центре скандала (Getty Images)

Проблема регулирования ИИ на данный момент стоит очень остро. Законодательные органы не успевают за развитием цифровых технологий, но пытаются предпринять шаги для устранения потенциальных опасностей.

Президент США Джо Байден издал указ о мерах безопасности в области ИИ. Согласно документу, компании-разработчики ИИ должны сообщать правительству о рисках того, что их системы могут помочь странам или террористам в производстве оружия массового уничтожения. Приказ также направлен на уменьшение опасности "дипфейков", которые могут повлиять на выборы или обмануть пользователей.

Япония разрабатывает необязательные руководящие принципы для этой технологии, в то время как Китай ввел ограничения на определенные типы ИИ.

Европейский Союз продвигает новый закон об искусственном интеллекте. Он может ограничить некоторые рискованные виды использования технологии и обеспечит выполнение требований "прозрачности" (весь созданный ИИ контент будут маркировать).

В то же время на данный момент уже существует проблема соблюдения авторских прав ИИ. Одно из громких дел – судебный иск против OpenAI 17 писателей, среди которых Джонатан Франзен, Джон Гришем, Джордж Мартин. В иске утверждается, что OpenAI использовала произведения авторов без их разрешения и вознаграждения, скачивая их в свои модели искусственного интеллекта.

Какое будущее у ИИ

В будущем чат-боты с искусственным интеллектом могут превратиться в персонализированных помощников, способных удовлетворить конкретные потребности пользователя.

Также все больше будет появляться так называемых копилотов – цифровых ассистентов, встроенных в программы.

По словам одной из руководительниц OpenAI Миры Мурати, ChatGPT продолжает развиваться и вскоре для общения с ботом не будет нужна клавиатура.

"Возможно, скоро вы сможете взаимодействовать с ChatGPT, не вводя ничего", – приводит заявление Мурати CNBC.

Также одна из целей на будущее компании – "заставить ботов думать самостоятельно". ChatGPT не только должен давать более точную информацию, но и формировать некую "цепочку мыслей" или рассуждений, чтобы пользователь мог понять, как система пришла именно к такому ответу на запрос.

По мнению представительницы OpenAI, развитие технологий искусственного интеллекта несет как возможности, так и риски. К примеру, ИИ может быть эффективным инструментом обучения, и в то же время личные цифровые репетиторы легко заменят учителей.

"Несмотря ни на что, революция приближается. И именно общественность и правительства будут определять, как и насколько революция ИИ повлияет на нашу жизнь", – считает Мурати.