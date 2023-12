Феномен ChatGPT. Как чат-бот покорил мир и стал причиной громких скандалов

РБК-Украина рассказывает, что произошло с ChatGPT за год, где его используют и почему вокруг бота так много скандалов.

При подготовке использовались публикации OpenAI, The Telegraph, The New York Times, Forbes, СNBC, Similarweb, заявление главы Минцифры Михаила Федорова, публикации "Наш Київ", "Читомо".