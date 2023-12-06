Феномен ChatGPT. Як чат-бот підкорив світ і став причиною гучних скандалів

Як ChatGPT став хітом світу технологій

Дебют ChatGPT відбувся 30 листопада 2022 року. Американська компанія OpenAI відкрила доступ до мовної моделі штучного інтелекту у вигляді чат-бота для всіх бажаючих.

За перші 5 днів кількість користувачів ChatGPT досягла 1 млн, а лише через два місяці – 100 млн.

За даними дослідження Similarweb, у жовтні 2023 року десктопною версією чат-бота або мобільним додатком користувалося 1,7 млрд осіб. Сайт open.ai став одним і найбільш відвідуваних у світі (у листопаді – 21 місце у рейтингу).

Фото: показники відвідуваності найпопулярніших сайтів (similarweb.com)

За підсумками 2023 року застосунок ChatGPT на Android був названий найкращим за версією користувачів.

Секрет популярності чат-бота криється в його здатності відповідати на складні питання простою мовою. Люди можуть ставити питання фактично з будь-якої галузі знань, а чат-бот відповідає у манері, яка більше нагадує розмову з іншою людиною, ніж із цифровою технологією штучного інтелекту.

ChatGPT може писати вірші та есеї, вирішувати математичні завдання, генерувати програмний код, перекладати тексти, давати персональні поради. До того ж розробники постійно вдосконалюють його можливості.

Продукт OpenAI дав поштовх для інших компаній розвивати власні технології з ШІ. У ChatGPT з'явилися конкуренти (Bard, Claude від Anthropic, Character.AI та CoPilot від Microsoft), але поступаються йому за популярністю.

Еволюція бота за рік

У міру використання чат-бота його функціональність розширювалася. Спочатку була лише безкоштовна версія ChatGPT-3, яка надавала текстові відповіді на запити, а база даних обмежувалася лише інформацією до 2021 року. Відповіді бота часто були неточними, неактуальними і навіть вигаданими.

Однак останній апгрейд (GPT-4 Turbo) дозволив отримати доступ до даних із мережі за період до квітня 2023 року. Модель навчена на більшій кількості даних.

В ОpenAI заявляють, що оновлений бот видає менше неправильних відповідей і здатний розуміти "тонші інструкції", ніж попередня модель. Тепер ChatGPT може "бачити, чути та говорити". Користувачі можуть спілкуватися з ботом голосом, обмінюватись зображеннями, які він обробляє і на які відповідає.

Наприклад, можна відправити ChatGPT фото рослини і попросити, щоб він розповів як правильно доглядати за нею.

Ще одне із знакових нововведень - можливість створювати власних ботів, для чого не потрібні навички програмування.

"Створити його так само просто, як розпочати розмову, дати йому інструкції та додаткові знання, а також вибрати, що він може робити, наприклад, шукати в Інтернеті, створювати зображення або аналізувати дані", - пояснили в ОpenAI.

Ділитись своїми чат-ботами в мережі можна буде через "GPT Store". Його планують запустити на початку 2024 року.

Фото: чат-бот постійно удосконалюють (Getty Images)

Важливо зазначити, наразі функції GPT-4 Turbo доступні лише за платною підпискою (близько 20 $) для версій Plus і Enterprise. При цьому є оновлення для безкоштовної версії. GPT-3.5 Turbo може обробляти великі обсяги інформації – здатен працювати з контекстом 16 000 токенів.

Де використовують технологію ШІ

Після запуску чат-бота його критики заявляли, що подібні продукти із технологіями штучного інтелекту незабаром залишать без роботи представників багатьох професій, серед яких клерки, маркетологи, фінансові консультанти, юристи, бухгалтери, працівники ЗМІ, фахівці служби підтримки, психологи, викладачі.

Справді, є випадки, коли компанії скорочують персонал, замінюючи його чат-ботами. Так, в Індії IT-компанія Dukaan скоротила 90% персоналу служби клієнтської підтримки, у німецькому виданні Bild заявляли про плани впровадити ШІ та звільнити частину працівників.

Однак на даний момент технології ШІ переважно виконують роль помічників.

Так, у Великій Британії всерйоз розглядають можливість впровадити інструменти ШІ у систему освіти. Вчителі вже використовують штучний інтелект, щоб писати листи батькам та перевіряти домашні завдання. Прем'єр Ріші Сунак вважає, що ШІ допоможе малозабезпеченим громадянам отримати доступ до освіти.

За його словами, у майбутньому кожна дитина матиме індивідуального наставника – цифрового робота з ШІ.

Що стосується безпосередньо бота ChatGPT від ОpenAI, його впровадили такі компанії:

Expedia – один із найпопулярніших у світі веб-сайтів для планування подорожей, інтегрував у свої послуги голосову допомогу з використанням ШІ.

Microsoft (інвестор OpenAI) – використовує чат-бот у пошуковій системі Bing, дозволяючи користувачам шукати та отримувати результати через діалоговий інтерфейс, а не через традиційний список посилань.

Duolingo – сервіс вивчення мов впровадив модель ChatGPT, яка допомагає пояснювати користувачеві правила, також користувач може практикувати мову з персонажами ШІ.

СocaColа – компанія-виробник безалкогольних напоїв використовує технологію для вирішення маркетингових завдань (для створення персональних рекламних текстів, зображень та повідомлень).

У застосунку Snapchat вбудували бот, який допомагає з відповідями на запитання чи може просто підтримати розмову.

Британський постачальник енергії Octopus Energy вбудував ChatGPT у свої канали обслуговування клієнтів, і тепер він відповідає за обробку 44% запитів клієнтів.

В онлайн-курсах Udacity використовували GPT-4 для створення інтелектуального віртуального викладача, який може надавати студентам персональні рекомендації та зворотний зв'язок.

Платформа Slack створила програму з використанням ChatGPT для управління робочими процесами. ШІ помічник Ейнштейн може складати відповіді, узагальнювати обговорення чи проводити зовнішні дослідження.

Фото: бот з ШІ використовують успішні бізнеси у всьому світі (Getty Images)

ChatGPT в Україні

У квітні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна веде переговори з ОpenAI про впровадження продукту компанії в державні цифрові сервіси. Мінцифри вивчає варіанти інтеграції ChatGPT, і один з них – віртуальний помічник у "Дії" під робочою назвою "Надія".

Фахівці Ощадбанку розглядають впровадження ШІ, і цього року вже провели тестування технології. ChatGPT вів сторінки банку у соціальних мережах.

Водночас українські бізнеси вже активно користуються можливостями ChatGPT. Видання "Наш Київ" писало про кілька таких компаній. Школа вивчення мов Green Forest Academic застосовує ШІ для написання матеріалів для підручників. IT-компанія Railsware впровадила ChatGPT для роботи з кодом та вирішення аналітичних завдань, у компанії Youscan чат-бот використовують у роботі служби клієнтської підтримки, для мовного перекладу матеріалів, роботи з текстом.

В Україні вийшов перший журнал, створений за допомогою ШІ. Це електронне медіа під назвою "Дуршлаг" про мистецтво. Тексти номера написав ChatGPT, а ілюстрації створили OpenArt, Midjourney, DALL E.

Скандали та заборони: як світ намагається регулювати ШІ

Скептики вважають, що використання ШІ може призвести до масового поширення дезінформації, маніпуляцій, державної пропаганди, порушень прав інтелектуальної власності, кібератаків.

Розробники також говорять про ризики штучного інтелекту, але вважають, що не слід відмовлятися від подальшого розвитку технології, а натомість працювати над нормуванням її застосування.

Сам глава ОpenAI Сем Альтман порівнював штучний інтелект із ядерною зброєю. Через кілька місяців після запуску ChatGPT він підписав декларацію, в якій йдеться про те, що уряди повинні ставитися до ШІ так само серйозно, як до атомної бомби. З того часу він закликає до створення глобального органу, подібного до Міжнародного агентства з атомної енергії, для усунення ризиків, пов'язаних з цією технологією.

При цьому кілька тижнів тому довкола Альтмана спалахнув скандал. Рада директорів компанії ОpenAI звільнила його за те, що нібито він "не завжди був відвертим у спілкуванні з радою, що заважало останній виконувати свої обов'язки".

Як писало NYT, численні претензії ради директорів включали побоювання, що Альтман приділяв надто мало уваги небезпекам, що походять від ШІ, а його відставка була спробою перехопити контроль над штучним інтелектом і сповільнити розвиток технологій доки немає захисних механізмів. Проте на тлі масового протесту співробітників ОpenAI Альтмана поновили на посаді.

Фото: голова ОpenAI Сем Альтман опинився в центрі скандалу (Getty Images)

Проблема регулювання ШІ зараз стоїть дуже гостро. Законодавчі органи не встигають за розвитком цифрових технологій, але намагаються вжити заходів для усунення потенційних небезпек.

Президент США Джо Байден видав указ про заходи безпеки в галузі ШІ. Згідно з документом, компанії-розробники ШІ повинні повідомляти уряд про ризики того, що їхні системи можуть допомогти країнам або терористам у виробництві зброї масового знищення. Наказ також спрямований на зменшення небезпеки "дипфейків", які можуть вплинути на вибори або обдурити користувачів.

Японія розробляє необов'язкові керівні принципи цієї технології, тоді як Китай запровадив обмеження на певні типи ШІ.

Європейський Союз просуває новий закон про штучний інтелект. Він може обмежити деякі ризиковані види використання технології та забезпечить виконання вимог "прозорості" (весь створений ШІ контент маркуватимуть).

У той же час на даний момент існує проблема дотримання авторських прав ШІ. Одна з найгучніших справ – судовий позов проти OpenAI 17 письменників, серед яких Джонатан Франзен, Джон Гришем, Джордж Мартін. У позові стверджується, що OpenAI використовувала твори авторів без їхнього дозволу та винагороди, завантажуючи їх у свої моделі штучного інтелекту.

Яке майбутнє у ШІ

У майбутньому чат-боти зі штучним інтелектом можуть перетворитися на персоналізованих помічників, здатних задовольнити конкретні потреби користувача.

Також все більше з'являтиметься так званих копілотів – цифрових асистентів, вбудованих у програми.

За словами однієї з керівниць OpenAI Міри Мураті, ChatGPT продовжує розвиватися і незабаром для спілкування з ботом не буде потрібна клавіатура.

"Можливо, скоро ви зможете взаємодіяти з ChatGPT, не вводячи нічого", - наводить заява Мураті CNBC.

Також одна з цілей на майбутнє компанії – "змусити ботів думати самостійно". ChatGPT не тільки повинен давати більш точну інформацію, але й формувати певний "ланцюжок думок" або міркувань, щоб користувач міг зрозуміти, як система дає саме таку відповідь на запит.

На думку представниці OpenAI, розвиток технологій штучного інтелекту несе як можливості, так і ризики. Наприклад, ШІ може бути ефективним інструментом навчання, і водночас особисті цифрові репетитори легко замінять вчителів.

"Незважаючи ні на що, революція наближається. І саме громадськість та уряди визначатимуть, як і наскільки революція ШІ вплине на наше життя", – вважає Мураті.