ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Федоров о "правительстве в смартфоне": в конце весны запустим первые услуги

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 февраля 2023 11:02
Федоров о "правительстве в смартфоне": в конце весны запустим первые услуги Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Наталия Гурковская

Первые услуги в рамках проекта "правительство в смартфоне" запустят в конце весны. Он позволит через мобильное приложение госслужащим получать больше услуг внутри правительства, что должно ускорить работу Кабмина.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"У нас сейчас этот проект не приоритетен, потому что есть много вызовов для граждан, которые нужно выполнять в первую очередь. Но фоново мы над этим работаем и думаю, что в конце весны запустим первые услуги. Госслужащие почувствуют, что такое на самом деле цифровизация и трансформация" , – рассказал он.

По словам Федорова, в приложении можно будет посмотреть организационную структуру своего ведомства, предложить и написать там внутри человека.

"Это Google Workspace внутри твоего мобильного приложения и работа с электронными документами. То есть это новая культура работы госслужащих. Например, что очень важно и нам нравится, инициировать улучшение, предложить идею руководству, чтобы упростить процесс", - добавил министр.

Федоров подчеркнул, что это важно, в частности, потому что не все руководители могут видеть, что происходит на этаже ниже, что происходит в командах и какую бюрократию можно убрать.

"Будет, например, возможность оценить работу какого-нибудь члена команды, собрать команду, чтобы реализовать собственный проект. В несколько кликов можно будет сообщить, что ты заболел, получить электронный больничный или уйти в отпуск. Сейчас это не очень актуально, но речь идет о том, что любой сервис внутри - это кадровый учет. И с этого вообще начинается трансформация любой организации", - говорит он.

По мнению Федорова, правительство должно походить на технологическую компанию.

"Оно должно развиваться быстро, потому что задача правительства - решать проблемы людей. Разумеется, сейчас война. Но когда мы победим, нам потребуется строить страну с большим уровнем ВВП, а для этого нужно, чтобы у людей была другая культура управления. И это очень поддерживает премьер-министр, и мы совместно работаем, чтобы это сделать. Президент постоянно также напоминает, что ждет от нас результата в этом направлении", - констатировал он.

Как сообщалось, США надеются повторить успех используемой в Украине программы электронного управления "Дія", которая используется в Украине, в других странах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров
NEWS
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне