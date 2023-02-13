Федоров о "правительстве в смартфоне": в конце весны запустим первые услуги

Первые услуги в рамках проекта "правительство в смартфоне" запустят в конце весны. Он позволит через мобильное приложение госслужащим получать больше услуг внутри правительства, что должно ускорить работу Кабмина.

"У нас сейчас этот проект не приоритетен, потому что есть много вызовов для граждан, которые нужно выполнять в первую очередь. Но фоново мы над этим работаем и думаю, что в конце весны запустим первые услуги. Госслужащие почувствуют, что такое на самом деле цифровизация и трансформация" , – рассказал он.

По словам Федорова, в приложении можно будет посмотреть организационную структуру своего ведомства, предложить и написать там внутри человека.

"Это Google Workspace внутри твоего мобильного приложения и работа с электронными документами. То есть это новая культура работы госслужащих. Например, что очень важно и нам нравится, инициировать улучшение, предложить идею руководству, чтобы упростить процесс", - добавил министр.

Федоров подчеркнул, что это важно, в частности, потому что не все руководители могут видеть, что происходит на этаже ниже, что происходит в командах и какую бюрократию можно убрать.

"Будет, например, возможность оценить работу какого-нибудь члена команды, собрать команду, чтобы реализовать собственный проект. В несколько кликов можно будет сообщить, что ты заболел, получить электронный больничный или уйти в отпуск. Сейчас это не очень актуально, но речь идет о том, что любой сервис внутри - это кадровый учет. И с этого вообще начинается трансформация любой организации", - говорит он.

По мнению Федорова, правительство должно походить на технологическую компанию.

"Оно должно развиваться быстро, потому что задача правительства - решать проблемы людей. Разумеется, сейчас война. Но когда мы победим, нам потребуется строить страну с большим уровнем ВВП, а для этого нужно, чтобы у людей была другая культура управления. И это очень поддерживает премьер-министр, и мы совместно работаем, чтобы это сделать. Президент постоянно также напоминает, что ждет от нас результата в этом направлении", - констатировал он.