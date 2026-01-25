Федоров назначил "Флеша" советником: Украина усиливает РЭБ и связь на фронте

По словам Федорова, в современной технологической войне ключевую роль играет понимание инноваций, прогнозирование действий противника и создание решений, способных менять ситуацию на поле боя.

"Усиливаем это направление людьми, которые уже доказали свою эффективность. Флеш - один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБ и анализа решений врага", - отметил министр.

Фокус - РЭБ, связь и борьба с БпЛА

Федоров подчеркнул, что экспертиза Бескрестнова охватывает радиосвязь, системы радиоэлектронной борьбы и разведку. Именно он одним из первых публично сообщил об использовании Россией FPV-дронов с машинным зрением и реактивных "Шахедов".

Сейчас главный фокус нового советника - разработка системных решений для противодействия ударным и разведывательным беспилотникам РФ, уменьшение эффективности вражеских атак и защита украинских военных.

"Развитие РЭБ критически важно - в войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется", - подчеркнул Федоров.

Сам Бескрестнов также отреагировал на назначение, заявив, что надеется достичь значительных улучшений на фронте.

"Ко мне поступает самая разнообразная информация из первых рук. По горизонтальным связям я давно работаю со всеми ведомствами и структурами. Мой круг общения - это самые умные и толковые люди страны, как среди военных и силовиков, так и среди разработчиков и производителей", - написал он.

Другие технологические направления работы

Параллельно Сергей Бескрестнов будет работать и над другими ключевыми направлениями обороны, в частности:

работой с трофейной техникой врага - анализом, логистикой и изучением решений противника для превращения этого опыта в преимущество ВСУ;

экспертной оценкой новых военных разработок - отбором не концепций "на бумаге", а решений, которые уже доказали эффективность в боевых условиях.

"Сегодня война - это математика, технологии и скорость принятия решений. Мы должны не просто реагировать, а строить систему, которая постоянно учится и становится сильнее", - подчеркнул Федоров.