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Федоров анонсировал создание крупнейшего венчурного фонда для "оборонки"

16:37 09.09.2026 Ср
2 мин
Чем будет заниматься новый венчурный фонд?
aimg Константин Широкун
Фото: Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал создание крупнейшего венчурного фонда для развития "оборонки".

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Михаила Федорова.

"Есть большое количество встреч с венчурными фондами, с Big Tech компаниями, я публиковал информацию о Palantir, и нам удалось привлечь ресурсы, которые позволят нам создать в Украине, в Киеве, крупнейший венчурный фонд в направлении Defense Tech", - заявил Федоров.

По его словам, вновь фонд будет инвестировать в военные стартапы, в стали компании, и искать решения для проблем, которые есть сегодня, и которые будут завтра.

Отмечается, что у нового фонда есть три ключевых приоритета:

  • Первый - это сенсоризация, роботизация фронта, для того, чтобы защитить жизнь военных и максимально ускорить роботизацию фронта.
  • Второе направление - это реактивные перехватчики, дешевые ракеты, все остальные средства, которые позволят сбивать реактивные "Шахеды", ракеты. Задача - ускорить решение этой проблемы.
  • Третье направление - это направление дешевых ударных ракет, в дальнейшем - с ИИ.

"Defense Tech Фонд уже скоро запускаем. Буду приглашать приобщиться к нему как стартапы, так и экспертов для того, чтобы работать в фонде", - добавил Федоров.

Он также подчеркнул, что скоро в Украине заработает аналитический центр, который будет находить уязвимости россиян и методы, как можно избивать и перехватывать инициативу в небе и на земле.

"Задача центра - использовать опыт для того, чтобы можно было прогнозировать следующие шаги войны и уже генерировать решение проактивно для того, чтобы перехватывать инициативу. Поэтому также скоро будет анонс по этому поводу", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Федоров запускает собственную defense tech-компанию. Ее первым ключевым инвестором станет CEO Palantir Алекс Карп.

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