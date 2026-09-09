Федоров анонсировал создание крупнейшего венчурного фонда для "оборонки"

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал создание крупнейшего венчурного фонда для развития "оборонки".
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Михаила Федорова.
"Есть большое количество встреч с венчурными фондами, с Big Tech компаниями, я публиковал информацию о Palantir, и нам удалось привлечь ресурсы, которые позволят нам создать в Украине, в Киеве, крупнейший венчурный фонд в направлении Defense Tech", - заявил Федоров.
По его словам, вновь фонд будет инвестировать в военные стартапы, в стали компании, и искать решения для проблем, которые есть сегодня, и которые будут завтра.
Отмечается, что у нового фонда есть три ключевых приоритета:
"Defense Tech Фонд уже скоро запускаем. Буду приглашать приобщиться к нему как стартапы, так и экспертов для того, чтобы работать в фонде", - добавил Федоров.
Он также подчеркнул, что скоро в Украине заработает аналитический центр, который будет находить уязвимости россиян и методы, как можно избивать и перехватывать инициативу в небе и на земле.
"Задача центра - использовать опыт для того, чтобы можно было прогнозировать следующие шаги войны и уже генерировать решение проактивно для того, чтобы перехватывать инициативу. Поэтому также скоро будет анонс по этому поводу", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Федоров запускает собственную defense tech-компанию. Ее первым ключевым инвестором станет CEO Palantir Алекс Карп.