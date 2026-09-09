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Федоров анонсував створення найбільшого венчурного фонду для "оборонки"

16:37 09.09.2026 Ср
2 хв
Чим займатиметься новий венчурний фонд?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Ексміністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення найбільшого венчурного фонду для розвитку "оборонки".

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Михайла Федорова.

"Мали велику кількість зустрічей з венчурними фондами, з Big Tech компаніями, я публікував інформацію про Palantir, і нам вдалося залучити ресурси, які дозволять нам створити в Україні, в Києві, найбільший венчурний фонд в напрямку Defense Tech", - заявив Федоров.

За його словами, новостворений фонд буде інвестувати в військові стартапи, в сталі компанії, і шукати рішення для проблем, які є сьогодні, і які будуть завтра.

Зазначається, що у нового фонду є три ключові пріоритети:

  • Перший - це сенсоризація, роботизація фронту, для того, щоб захистити життя військових і максимально пришвидшити роботизацію фронту.
  • Другий напрямок - це реактивні перехоплювачі, дешеві ракети, всі інші засоби, які дозволять збивати реактивні "Шахеди", ракети. Задача - пришвидшити вирішення цієї проблеми.
  • Третій напрямок - це напрямок дешевих ударних ракет, у подальшому - зі ШІ.

"Defense Tech Фонд вже скоро запускаємо. Буду запрошувати долучитися до нього як стартапи, так і експертів для того, щоб працювати у фонді", - додав Федоров.

Він також підкреслив, що скоро в Україні запрацює аналітичний центр, який буде знаходити вразливості росіян та методи, як можна бити й перехоплювати ініціативу в небі й на землі.

"Задача центру - використовувати досвід для того, щоб можна було прогнозувати наступні кроки війни і вже генерувати рішення проактивно для того, щоб перехоплювати ініціативу. Тому також скоро буде анонс щодо цього", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Михайло Федоров запускає власну defense tech-компанію. Її першим ключовим інвестором стане CEO Palantir Алекс Карп.

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