Федоров анонсував створення найбільшого венчурного фонду для "оборонки"

Ексміністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення найбільшого венчурного фонду для розвитку "оборонки".
Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Михайла Федорова.
"Мали велику кількість зустрічей з венчурними фондами, з Big Tech компаніями, я публікував інформацію про Palantir, і нам вдалося залучити ресурси, які дозволять нам створити в Україні, в Києві, найбільший венчурний фонд в напрямку Defense Tech", - заявив Федоров.
За його словами, новостворений фонд буде інвестувати в військові стартапи, в сталі компанії, і шукати рішення для проблем, які є сьогодні, і які будуть завтра.
Зазначається, що у нового фонду є три ключові пріоритети:
"Defense Tech Фонд вже скоро запускаємо. Буду запрошувати долучитися до нього як стартапи, так і експертів для того, щоб працювати у фонді", - додав Федоров.
Він також підкреслив, що скоро в Україні запрацює аналітичний центр, який буде знаходити вразливості росіян та методи, як можна бити й перехоплювати ініціативу в небі й на землі.
"Задача центру - використовувати досвід для того, щоб можна було прогнозувати наступні кроки війни і вже генерувати рішення проактивно для того, щоб перехоплювати ініціативу. Тому також скоро буде анонс щодо цього", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Михайло Федоров запускає власну defense tech-компанію. Її першим ключовим інвестором стане CEO Palantir Алекс Карп.