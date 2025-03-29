Замена водительского удостоверения: кому придется повторно сдавать экзамены
Украинцам, которые впервые получили водительское удостоверение, выдается временный документ, который через два года нужно заменить на постоянный. Однако это не всегда можно сделать.
Когда начинающие водители не смогут получить постоянное водительское удостоверение, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Главный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) Украины.
С начала 2025 года в Украине выдали более 37 тысяч водительских удостоверений впервые. Документ действителен два года, после чего его необходимо обменять на постоянный.
Однако, если начинающий водитель за этот период нарушил ПДД более двух раз, ему придется повторно сдавать теоретический и практический экзамены. Для этого нужно зарегистрироваться в системе Е-Запись и подготовить документы:
- паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта,
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
- имеющееся водительское удостоверение,
- медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.
Стоимость экзаменов: 250 гривен за теоретический и 420 гривен за практический. Успешная сдача гарантирует получение удостоверения сроком на 30 лет.
Ранее РБК-Украина рассказывало о процедуре обмена просроченного водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года. Водители могут осуществить обмен в сервисном центре МВД или онлайн через Электронный кабинет водителя.
Для этого необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, имеющееся водительское удостоверение и медицинскую справку (во время военного положения справка необязательна). Стоимость услуги составляет около 572 гривен. Если водитель за два года совершил не более двух административных нарушений ПДД и не имел уголовных правонарушений, экзамены для обмена сдавать не нужно.
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