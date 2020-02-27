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Суд дозволив ДБР отримати від Google відео Федини та Звіробій

Новини » Політика     27.02.2020 - 14:38
Суд дозволив ДБР отримати від Google відео Федини та Звіробій
Фото: Софія Федина (prm.ua)

На відео можуть міститися погрози главі держави

Печерський райсуд Києва надав дозвіл Державному бюро розслідувань вилучити у компанії Google відео, на якому народна депутатка Софія Федина та волонтерка Олена Самбул (Маруся Звіробій) могли погрожувати президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу суду.

Так, суд задовольнив клопотання ДБР та дозволив вилучити в Google відео, яке Федина розмістила на своєму YouTube-каналі. Компанія Google повинна надати оригінали даного відео або його копію.

Слідство також отримає доступ до інформації про обставини завантаження на YouTube даного відео, а саме: місце і час завантаження, IP-адресу, дані про користувача, який завантажував відеоролик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народну депутатку Федину викликали до ДБР для вручення письмового повідомлення про підозру. Федину мала з'явитися в бюро 6 лютого 2020 року.

Як відомо, Федина і волонтер Маруся Звіробій, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок глава держави може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. Після цього Федині почали надходити погрози.

Крім того, з фракції "Слуга народу" Олександра Качура написав на Федину заяву в правоохоронні органи. Відкриття кримінальної справи щодо Федини підтвердив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

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