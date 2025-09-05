Попытка УЗ снова поднять вопрос увеличения грузовых тарифов - шаг в сторону экономического коллапса, - Каленков

Запланированное повышение тарифов на грузовые перевозки со стороны "Укрзализныци" в 2025 году может иметь катастрофические последствия для национальной экономики.

"Попытка менеджмента Укрзализныци в очередной раз повысить грузовые тарифы - это прямой путь к экономическому коллапсу. Это не реформа и не спасение железной дороги - это перекладывание ответственности на бизнес, который и так держит на себе экономику в условиях войны", - заявил Каленков.

По его словам, в 2025 году УЗ прогнозирует убытки в размере 17,6 млрд грн, а в 2026 году - 28,6 млрд грн, в основном из-за хронической убыточности пассажирских перевозок, которые приносят до 22 млрд грн потерь ежегодно.

"Закон прямо предусматривает, что государство должно компенсировать убытки от пассажирских перевозок. УЗ продолжает покрывать эти потери за счет повышения тарифов на грузы. В результате украинский экспорт теряет конкурентоспособность, потому что тарифы выше, чем в Польше и Словакии", - подчеркнул он.

Каленков также обратил внимание на манипуляции со стороны УЗ относительно якобы убыточности перевозок руды.

"В УЗ считают, что металлурги не имеют альтернативы, но это не так. При загрузке ГОКов на уровне 50%, альтернатива есть - сокращение или полная остановка производства. Это означает потерю рабочих мест, налогов и одного из главных источников валютной выручки для страны", - подчеркнул он.

По расчетам отрасли, повышение тарифов может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ лишь около 12 млрд грн дополнительных доходов. В то же время потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП и 36 млрд грн налоговых поступлений.