Федерация фехтования оспорила возвращение РФ и Беларуси к соревнованиям

Заблокировать возможность квалифицироваться на Олимпийские игры-2024 для атлетов из РФ и Беларуси пытается национальная федерация. Отечественные функционеры обвинили Международную федерацию фехтования (FIE) в ряде нарушений собственных программных документов в процессе отказа от бана россиян и белорусов.

"Созыв внеочередного конгресса FIE и голосования были проведены с рядом процедурных нарушений устава FIE. Учитывая это, Федерация фехтования Украины обратилась в Спортивный арбитражный суд с заявлением об отмене решений, принятых на внеочередном конгрессе FIE", – говорится в заявлении.

В начале марта Международная федерация фехтования позволил россиянам и белорусам вернуться к выступлениям в апреле. Теперь фехтовальщики РФ и Беларуси смогут квалифицироваться на Олимпиаду. Тем не менее, ряд стран уже отказались от проведения фехтовальных соревнований.

Впоследствии более трехсот фехтовальщиков из европейских стран, Бразилии, Мексики, США, Японии и других государств упрекнули функционеров в отказе учесть мнения спортсменов в процессе принятия решения. Таким способом они поддержали украинскую федерацию, дважды пытавшуюся заблокировать возвращение страны-агрессора.