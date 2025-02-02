Федеральные служащие США не поддерживают просьбу Трампа об увольнении, - CNN
Предложение президента Дональда Трампа к большинству федеральных служащих немедленно уволиться и получить зарплату до сентября, ошеломило многих работников. Профсоюзы назвали такие предложения незаконными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Когда во вторник, 28 января, сотрудники Министерства сельского хозяйства США, базирующегося в штате Миссисипи, получили предложение об отсроченной отставке, они его прочитали, рассмеялись, ведь оно было просто "бессмысленным", а затем удалили его.
Многие федеральные служащие из Соединенных Штатов в разговоре с CNN рассказали, что не хотят жертвовать льготами, которые выходят за рамки их зарплаты - включая медицинское и пенсионное обеспечение и списание студенческих займов, - не говоря уже о карьере.
Незаконные предложения
Федеральные профсоюзы быстро отреагировали на предложение отсроченной отставки и подчеркнули, что это не выкуп и что администрация может быть не в состоянии его выполнить.
В профсоюзах отметили, что сообщения от Управления кадровой службы (Office of Personnel Management, OPM) "пронизаны несоответствиями и неопределенностями. Также непонятно, имеет ли Управление законные полномочия поддерживать Программу или ее предполагаемые преимущества, а критерии приемлемости являются расплывчатыми".
Профсоюз предупредил, что предложение не содержит никаких гарантий того, что работники, чьи заявления об отставке будут приняты, "получат преимущества, которые намерена предложить Программа".
В профсоюзе также отметили, что федеральное правительство финансируется только до середины марта, поэтому администрация Трампа не может обещать выплаты после этого, пока Конгресс не примет законопроект о расходах.
Такая реакция заставила администрацию Трампа отправить в пятницу, 31 января, еще одно электронное письмо работникам, на этот раз от отдельных агентств. В нем подчеркнутым текстом отмечалось, что предложение является "действующим, законным и будет выполнено" соответствующими ведомствами.
Кроме того, те, кто примет предложение, "не будут подлежать сокращению или другому досрочному увольнению", не будут вынуждены работать в течение примерно восьмимесячного периода (за редкими исключениями) и смогут в течение этого времени работать на негосударственной работе.
Реформа федерального уровня
Электронное письмо Управления кадровой службы, содержавшее заголовок "Развилка на дороге", имело много общего с электронным письмом, которое компания X, тогда называвшаяся Twitter, разослала своим сотрудникам через несколько дней после того, как Илон Маск возглавил компанию. В данный момент Маск возглавляет Департамент эффективности правительства Трампа, одной из задач которого является сокращение федеральной рабочей силы.
Предложение поступило в то время, когда Трамп стремится реформировать федеральную рабочую силу, в частности, уменьшить ее численность, заменить карьерных работников политическими назначенцами, уничтожить некоторые гарантии защиты государственных служащих, прекратить усилия по обеспечению разнообразия и многое другое.
В федеральном правительстве работает около 2,4 миллиона человек, не считая почтовых работников, которые не подпадают под действие пакета. Исключение составляют также военнослужащие и лица, занимающие должности, связанные, в частности, с иммиграционной службой и национальной безопасностью.
Те, кто имеет на это право, должны принять решение до 6 февраля.
Профсоюз федеральных служащих призывает федеральных работников отклонить предложение и поставили под сомнение законность этого предложения.
"Это предложение является тактикой запугивания, направленной на то, чтобы заставить федеральных служащих уволиться, пообещав по незаконному и не подлежащему исполнению соглашению выплатить им зарплату до октября", - заявил национальный президент Национальной федерации федеральных служащих Рэнди Эрвин.
Резонансные шаги администрации Трампа
В конце января администрация президента США поручила руководителям федеральных ведомств начать сокращение сотрудников офисов комплекса разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности (DEI). В Белом доме эти программы считают дискриминационными.
Тем временем помощники Илона Маска заблокировали ряду американских госслужащих доступ к компьютерным системам с персональными данными миллионов федеральных служащих.
Кроме того, Трамп подписал указ о приостановлении выдачи грантов финансовой помощи другим странам мира.
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