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ФГИ назначил в правление ОГХК грузинского реформатора с российским бекграундом

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Вторник 14 февраля 2023 11:55
ФГИ назначил в правление ОГХК грузинского реформатора с российским бекграундом Фото: Димитри Каландадзе (nadra info)
Автор: Сергей Новиков

Новоназначенный заместителем председателя правления ОГХК грузинский реформатор Димитрий Каландадзе имеет тесные многолетние связи с подсанкционными российскими бизнесменами и оффшорами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Апострофа".

Так, по информации издания, большинство работодателей Каландадзе 2005-2013 гг. являются известными российскими бизнесменами, имеющими непосредственное отношение к ВПК РФ и находящимися под украинскими и международными санкциями.

Кроме того, с 2014 года Каландадзе являлся главным операционным директором оффшорной компании FRYONA COMMERCE LTD. (Company Number RA000693_128704 Native Company Number 128704), совместно с иранскими партнерами основавшая компанию Geopars для строительства НПЗ под гарантии Министерства нефти Ирана.

Позже этот проект был свернут по требованию США в 2018 году из-за нарушения режима санкций против Ирана. Одноименная компания Fryona Finance Limite d (BVI) имела счета в Швейцарии и была фигурантом скандала Panama Papers, в ходе которого прошли ее финансовые махинации с участием опять-таки россиян.

Издание отмечает, что в 2015 году его кандидатура была определена Кабинетом министров Украины победителем конкурса на должность председателя правления "Сумыхимпром", однако ни дальнейшей приватизации предприятия, ни его избавления от операционного контроля со стороны "людей Фирташа" по этому назначению так и не состоялось.

Издание также предполагает, что в ходе подготовки ОГХК к приватизации новый назначенник должен урегулировать спорные вопросы во взаимоотношениях между госкомпанией и Group DF, которые касаются Селищанского месторождения титановых руд и ресурсной площадки Матроновского ГОКа.

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ОГХК ФГИ
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