ФДМ призначив в правління ОГХК грузинського реформатора із російським бекграундом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування " Апострофа ".

Так, за інформацією видання, більшість роботодавців Каландадзе 2005-2013 рр. є відомими російськими бізнесменами, які мають безпосередній стосунок до ВПК РФ і знаходяться під українськими та міжнародними санкціями.

Крім того, з 2014 року Каландадзе був головним операційним директором оффшорної компанії FRYONA COMMERCE LTD. (Company Number RA000693_128704 Native Company Number 128704), яка спільно з іранськими партнерами заснувала компанію Geopars для будівництва НПЗ під гарантії Міністерства нафти Ірану.

Пізніше цей проект було згорнуто на вимогу США 2018 року через порушення режиму санкцій проти Ірану. Одноіменна компанія Fryona Finance Limited (BVI) мала рахунки у Швейцарії та була фігурантом скандалу Panama Papers, у ході якого сплили її фінансові махінації за участю знов таки росіян.

Видання відзначає, що 2015 року його кандидатуру було визначено Кабінетом міністрів України переможцем конкурсу на посаду голови правління "Сумихімпром", однак, ані подальшої приватизації підприємства, ані його позбавлення від операційного контролю з боку "людей Фірташа" за цим призначенням так і не відбулося.

Видання також припускає, що у ході підготовки ОГХК до приватизації, новий призначенець має врегулювати спірні питання у взаєминах між держкомпанією та Group DF, які стосуються Селищанського родовища титанових руд та ресурсної площадки Матронівського ГЗК.