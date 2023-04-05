ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лаврову привиделась "война в горячей стадии" между РФ и США

Новина українською →
Среда 05 апреля 2023 20:36
Лаврову привиделась "война в горячей стадии" между РФ и США Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия и Соединенные Штаты якобы находятся сейчас в "горячей стадии войны". Поскольку Вашингтон предоставляет оружие Украине для защиты от российской агрессии.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские "нацисты" американским оружием прежде всего и американская администрация каждый раз грозится все более дальнобойные и смертоносные системы поставлять. Но отношения, я считаю, нужно поддерживать", - заявил он.

Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин обвинил США в начале войны РФ против Украины.

Кроме того, ранее Путин заявлял, что нынешние международные проблемы якобы начались после развала СССР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Лавров Война России против Украины
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине