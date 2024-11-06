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Bitcoin обновил исторический рекорд стоимости на фоне выборов в США

Среда 06 ноября 2024 05:40
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Bitcoin обновил исторический рекорд стоимости на фоне выборов в США Фото: Bitcoin установил новый исторический рекорд (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Стоимость биткоина (Bitcoin/BTC) пересекла контрольную отметку в 75 тысячи долларов. Такое обновление рекорда популярной криптовалюты связывают с реагированием рынка на президентские выборы в США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рыночные данные Binance.

Отмечается, что рост Bitcoin на 9,26% за 24 часа позволил этой криптовалюте установить новый рекорд ATH, превысив 74 000 USD.

По данным рынка, это произошло по состоянию на 03:07 (UTC - Всемирное координированное время, Coordinated Universal Time).

Вместе с тем, по обновленным данным Binance Market Data, цена биткойна (BTC) даже ненадолго достигла отметки в 75 тысяч долларов США, то есть выросла более чем на 10% за 24 часа

Сейчас биткойн уже торгуется за 74 831,99 американских долларов с сокращенным ростом на 10,01% больше 24 часов.

Bitcoin обновил исторический рекорд стоимости на фоне выборов в США Bitcoin обновил исторический рекорд стоимости на фоне выборов в США

Стоимость биткойна обновила рекорд (фото: скрин binance.com)

Кроме того, отмечается, что Ethereum (ETH) превысил 2600 долларов США с ростом на 8,02% за 24 часа.

Напомним, ранее сообщалось, что по прогнозу инвестиционного фонда Pantera Capital, к 2028 году курс биткойна может стремительно вырасти в цене, а подорожание произойдет из-за халфинга (от англ. halving - вполовину).

Отметим, что курс криптовалюты не редко "прыгает", реагируя на различные политические, экономические и социальные события в мире. Нынешние президентские выборы в США - не исключение. К слову, ранее биткойн также обновлял свой рекорд после заявления Илона Маска об инвестициях в криптовалюту еще в 2021 году.

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