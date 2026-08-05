ФБР резко изменило курс и начало сотрудничество с Россией и Китаем, - Reuters
Федеральное бюро расследований США расширяет сотрудничество с милицией Китая и России. В ФБР говорят, что это нужно для борьбы с преступностью, однако это беспокойство среди бывших американских спецслужб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
ФБР начало новый формат сотрудничества
Директор Федерального бюро расследований США Каш Патель заявил, что за последний год ФБР установило новые контакты с правоохранительными органами Китая и России. По его словам, сотрудничество касается только отдельных направлений борьбы с международной преступностью.
Речь идет, в частности, о противодействии незаконному обороту фентанила, кибермошенничеству и сетям сексуальной эксплуатации детей.
Как происходит взаимодействие
По словам представителей ФБР, сотрудничество уже вышло за пределы обычного обмена информацией.
- сотрудники китайских правоохранительных органов посетили США;
- агенты ФБР работали в Китае над общими делами;
- стороны обменивались оперативной информацией;
- правоохранители проводили совместные рейды и задержания.
Также в ФБР сообщили, что Каш Патель в конце июля побывал в Пекине. В октябре уже запланирована его поездка в Россию.
Почему это вызывает беспокойство
По данным Reuters, такое сотрудничество стало резким изменением подхода американского ведомства. Бывшие представители контрразведки опасаются, что подобные контакты могут создать риск для безопасности США.
"Китай и Россия - наши враги, и точка... Они активно пытаются нанести вред нашей стране в физическом, экономическом и военном плане", - заявил бывший старший агент ФБР Джефф Крокер.
По их мнению, представители Китая и России могут использовать доступ к американским объектам или служебной информации в собственных интересах.
"Итак, для них это отличное прикрытие", - добавил Джефф Крокер.
Что говорит директор ФБР
Каш Патель подчеркнул, что сотрудничество носит выборочный характер и не касается всех направлений работы спецслужб.
По его словам, взаимодействие с так называемыми "нетрадиционными партнерами" ограничивается борьбой с конкретными видами транснациональной преступности.
Он также заявил, что аналогичный подход может применяться к другим государствам с учетом особенностей каждой страны.
Напомним, в конце 2024 года Дональд Трамп выдвинул Каша Пателя на должность директора ФБР. Президент США заявил, что тот должен реформировать бюро и усилить борьбу с преступностью.
Впоследствии кандидатуру Пателя поддержал профильный комитет Сената. Это открыло путь к окончательному голосованию за его назначение.
После этого Сенат США официально утвердил Каша Пателя директором ФБР . Он возглавил бюро по завершении процедуры подтверждения.
Тем временем стало известно о подготовке визита директора ФБР в Россию осенью.
Как сообщалось, поездку планируется как продолжение новых контактов между американскими и российскими правоохранительными органами.