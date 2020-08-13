ФБР приєднається до розслідування вибуху в Бейруті

Федеральне бюро розслідувань США приєднається до розслідування вибуху в Бейруті (Ліван). Розслідування найбільшого неядерного вибуху буде міжнародним.

Про це заявив заступник державного секретаря Девід Гейл, передає Reuters.

За його словами, ФБР приєднається до розслідування на запрошення влади Лівану. Хейл додав, що участь у розслідуванні - один із способів, якими США допомагають Лівану впоратися з наслідками сильного вибуху.

Зазначимо, Хейл сьогодні прибув до Лівану і повинен зустрітися з офіційними особами протягом наступних двох днів.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута стався великий вибух, вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків; за деякими даними, загинули близько 220 осіб, ще понад сотні вважаються зниклими безвісти.

За висновком влади Лівану, вибух стався на складі з тисячами тонн селітри під час зварювальних робіт, проте США не виключають варіанту, що це була атака.

Всього в Бейруті прогриміло два вибухи. Під час другого вибухнуло 2750 тонн аміачної селітри, яка в 2013 році була конфіскована з судна Rhosus. Залишилися без житла приблизно 300 тисяч жителів столиці Лівану.