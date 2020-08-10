ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Причиною вибухів в Бейруті могла бути атака, - Пентагон

Бейрут, Понеділок 10 серпня 2020 06:59
Причиною вибухів в Бейруті могла бути атака, - Пентагон
Фото: вибух в Бейруті (twitter.com/NYTBen)
Автор: Инна Собора

Причина наразі встановлюється

Глава Міністерства оборони США Марк Еспер заявив, що не може назвати остаточну причину вибухів у Бейруті. Він не відкидає варіанту, що це була атака.

Про це пише The Hill.

Очільник Пентагона вважає, що президент США Дональд Трамп цілком справедливо припустив, що це могла бути атака.

"У перший день президент Трамп правильно припустив, що це могла бути атака. Наприклад, наслідок перевезення озброєння руху "Хезболла", можливо, майстерня з виготовлення вибухівки. Хто знає? Я не думаю, що зараз хтось може точно сказати. Ми дуже ретельно вивчаємо це" - сказав Еспер.

Він наголосив, що "є люди, які вважають нападом" вибух у Бейруті. Однак причини вибуху наразі не встановлені.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків. Правоохоронці Лівану стверджують, що в порту стався вибух селітри. В результаті вибуху загинуло вже понад 220 осіб, ще близько 5 тисяч постраждали.

Раніше Трамп заявив, що на думку військових чиновників США вибух в Бейруті схожий на напад, вибухнути могла бомба.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БейрутВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся