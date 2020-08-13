Після вибухів у Бейруті за допомогою звернулися десятки українців

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

За допомогою звернулися 56 українських громадян

В результаті вибуху в Бейруті (Ліван) за матеріальною допомогою звернулися 56 українців. Допомогу вже виплачено 16 українським громадянам.

Про це на онлайн-брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що було встановлено факт загибелі одного українського громадянина.

"До посольства України в Лівані надійшли звернення від 56 громадян України щодо отримання матеріальної допомоги у зв'язку з руйнуванням їх житла і незначних тілесних ушкоджень", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що посольство по можливості буде допомагати всім постраждалим українцям.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута стався потужний вибух, вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків у столиці Лівану; за останніми даними, загинули близько 220 осіб, ще понад сотні вважаються зниклими безвісти.

За офіційною версією, вибух стався на складі з тисячами тонн селітри, проте США не виключають варіанту, що це була атака.