ФБР предупреждало об иранской угрозе, но Белый дом "отмахивался" от рисков, - Reuters

В докладе от 20 марта ФБР и другие федеральные разведывательные агентства предупредили, что иранское правительство "представляет постоянную угрозу" для военных и правительственных служащих США, зданий, еврейских и израильских учреждений, а также иранских диссидентов в Соединенных Штатах.

Несмотря на эти предупреждения, ФБР и Национальный контртеррористический центр не обнаружили масштабных угроз для американской общественности.

В то же время президент США Дональд Трамп публично минимизировал вероятность атак Ирана на американскую территорию. Например, когда 11 марта его спросили, беспокоит ли его возможность нападения Ирана на США, Трамп ответил: "Нет, не беспокоит".

Нападения на американцев

В докладе также говорится о том, что Иран в последние годы пытался похитить и убить американцев. Хотя в большинстве случаев в США использовалось огнестрельное оружие, среди других методов были "ножевые ранения, наезды автомобилями, взрывы, отравления, удушения и поджоги".

Отмечается, что Тегеран отдает предпочтение использованию агентов, которые имеют действующий легальный статус в США или доступ в страну.

В докладе указывается, что в прошлом иранское правительство отслеживало социальные сети, прямые трансляции и картографические приложения для выбора целей и оценки мер безопасности.