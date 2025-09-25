ua en ru
Favbet Foundation организовал тренинг по первой помощи для спортсменов Полтавы, - Матюха

Четверг 25 сентября 2025
Автор: Илона Свиридова

Полтава стала площадкой для важного обучения. Здесь состоялся тренинг по первой помощи по программе Complex, организованной при поддержке Favbet Foundation и "FAST Первая помощь и спецподготовка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз мероприятия.

К занятиям присоединились 33 представителя местных спортивных клубов и школ. Среди участников были представители Центра спортивной подготовки Полтавской области, ДЮСШ им. А. Бутовского, СОГ ДЮСШ "Колос", Национальной дефлимпийской сборной Украины, Полтавской областной организации ФСТ "Спартак", а также ФК "Ворскла".

Для многих это стало совсем новым опытом. Теоретические знания сразу закреплялись практикой. Участники отрабатывали алгоритмы действий в смоделированных ситуациях: остановка дыхания, критическое кровотечение и потеря сознания.

Именно в первые минуты решается, удастся ли спасти человека. Спортсмены почувствовали это на собственном опыте.

Favbet Foundation организовал тренинг по первой помощи для спортсменов Полтавы, - МатюхаФото: Тренинг по первой помощи в Полтаве (FAST)

Теперь в Полтаве есть специалисты, которые способны действовать в критический момент, а главное, появилось осознание, что спорт и безопасность должны идти рядом. Именно эту идею последовательно продвигает Favbet Foundation вместе с президентом фонда Андреем Матюхой.

"Умение спасти жизнь должно быть базовым навыком для тренера или спортсмена. Именно поэтому мы поддерживаем эту программу в разных городах. Полтава - очередной шаг, и дальше будет еще больше", - отмечают в Favbet Foundation.

Инициатива Андрея Матюхи выходит за пределы Полтавы

Полтавский тренинг стал частью обширной программы. Favbet Foundation способствует проведению обучения в разных регионах Украины.

В Ровно занятия прошли на базе областного отделения НОК Украины. Около двадцати участников, среди которых тренеры "Инваспорта", областного управления по делам молодежи и спорта, школы высшего спортивного мастерства и "Спорта для всех", учились действовать в экстренных ситуациях и отрабатывали навыки помощи.

Favbet Foundation организовал тренинг по первой помощи для спортсменов Полтавы, - МатюхаФото: Тренинг по первой помощи в Полтаве (FAST)

В Виннице тренинг собрал 28 спортсменов и тренеров национальной сборной по пулевой стрельбе. Для них воспроизводили разные чрезвычайные сценарии, чтобы каждый мог почувствовать, как это - принимать решения в условиях стресса.

В Черниговской области к программе присоединились 60 тренеров по биатлону. Они учились работать с травмами, кровотечениями и другими опасными для жизни состояниями.

Не остались в стороне и представители хоккея. 24 юных игрока клуба "Морские волки" получили свои первые знания по медицинской помощи. Для подростков это стало фундаментом ответственного отношения к спорту.

Похожий опыт получили и студенты Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. Для них тренинг стал полезным дополнением к спортивной подготовке.

Андрей Матюха об амбициозных планах фонда

Организаторы нацелены до конца года привлечь к обучению около 1800 участников по всей Украине.

"Тренер всегда был человеком, который формирует характер и результаты. Но сегодня он должен быть и тем, кто может оказать помощь в критический момент. Безопасность спортсменов - это основа развития спорта. Поэтому мы вместе с FAST реализуем эту программу", - подчеркнул президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Favbet Foundation организовал тренинг по первой помощи для спортсменов Полтавы, - МатюхаФото: Тренинг по первой помощи в Полтаве (FAST)

Фонд появился в 2020 году. С первых дней его целью было дать молодому поколению больше возможностей для развития. За это время команда поддерживала спортивные и образовательные проекты, инфраструктуру и новые программы. Вклад в формирование культуры безопасности в спорте стал следующим шагом для Favbet Foundation.

"Я уверен, что будущее украинского спорта во многом зависит от ответственности за жизнь и здоровье людей, которые посвящают себя тренировкам и соревнованиям. Мы слышим положительные отзывы о нашем проекте, видим, что людям нужно такое обучение, поэтому двигаемся дальше", - добавил Андрей Матюха.

