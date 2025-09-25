Favbet Foundation організував тренінг із першої допомоги для спортсменів Полтави, - Матюха

Полтава стала майданчиком для важливого навчання. Тут відбувся тренінг з першої допомоги за програмою Complex, який організовано за підтримки Favbet Foundation та "FAST Перша допомога і спецпідготовка".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз заходу.

До занять долучилися 33 представники місцевих спортивних клубів і шкіл. Серед учасників були представники Центру спортивної підготовки Полтавщини, ДЮСШ ім. О. Бутовського, ЗОГ ДЮСШ "Колос", Національної дефлімпійської збірної України, Полтавської обласної організації ФСТ "Спартак", а також ФК "Ворскла".

Для багатьох це стало абсолютно новим досвідом. Теоретичні знання одразу закріплювали практикою. Учасники відпрацьовували алгоритми дій у змодельованих ситуаціях: зупинка дихання, критична кровотеча та втрата свідомості.

Саме у перші хвилини вирішується, чи вдасться врятувати людину. Спортсмени відчули це на власному досвіді.

Фото: Тренінг з першої допомоги в Полтаві (FAST)

Тепер у Полтаві є фахівці, які здатні діяти у критичний момент, а головне — з’явилося усвідомлення, що спорт і безпека мають йти поруч. Саме цю ідею послідовно просуває Favbet Foundation разом із президентом фонду Андрієм Матюхою.

"Уміння врятувати життя має бути базовою навичкою для тренера чи спортсмена. Саме тому ми підтримуємо цю програму в різних містах. Полтава - черговий крок, і далі буде ще більше", - зазначають у Favbet Foundation.

Ініціатива Андрія Матюхи виходить за межі Полтави

Полтавський тренінг став частиною великої програми. Favbet Foundation сприяє проведенню навчання в різних регіонах України.

У Рівному заняття відбулися на базі обласного відділення НОК України. Близько двадцяти учасників, серед яких тренери "Інваспорту", обласного управління у справах молоді та спорту, школи вищої спортивної майстерності та "Спорту для всіх", вчилися діяти в екстрених ситуаціях і відпрацьовували навики допомоги.

Фото: Тренінг з першої допомоги в Полтаві (FAST)

У Вінниці тренінг зібрав 28 спортсменів та тренерів національної збірної з кульової стрільби. Для них відтворювали різні надзвичайні сценарії, щоб кожен міг відчути, як це - приймати рішення в умовах стресу.

На Чернігівщині до програми долучилися 60 тренерів з біатлону. Вони вчилися працювати з травмами, кровотечами й іншими небезпечними для життя станами.

Не залишилися осторонь і представники хокею. 24 юні гравці клубу "Морські вовки" отримали свої перші знання з домедичної допомоги. Для підлітків це стало фундаментом відповідального ставлення до спорту.

Схожий досвід здобули й студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Для них тренінг став корисним доповненням до спортивної підготовки.

Андрій Матюха про амбітні плани фонду

Організатори націлені до кінця року залучити до навчання близько 1800 учасників по всій Україні.

"Тренер завжди був людиною, яка формує характер і результати. Але сьогодні він має бути й тим, хто може надати допомогу у критичний момент. Безпека спортсменів - це основа розвитку спорту. Тому ми разом із FAST реалізуємо цю програму", - підкреслив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Фото: Тренінг з першої допомоги в Полтаві (FAST)

Фонд з’явився у 2020 році. З перших днів його метою було дати молодому поколінню більше можливостей для розвитку. За цей час команда підтримувала спортивні та освітні проєкти, інфраструктуру та нові програми. Вклад у формування культури безпеки у спорті став наступним кроком для Favbet Foundation.

"Я впевнений, що майбутнє українського спорту багато в чому залежить від відповідальності за життя та здоров’я людей, які присвячують себе тренуванням і змаганням. Ми чуємо позитивні відгуки про наш проєкт, бачимо, що людям потрібне таке навчання, тому рухаємося далі", - додав Андрій Матюха.