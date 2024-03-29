Фатальный город для россиян: Сырский объяснил судьбу войск РФ в случае попытки наступления на Харьков

Комментируя вопрос о рисках повторного наступления РФ на территорию Харьковской области, Сырский отметил, что в настоящее время принимаются все меры по адекватному реагированию на такую вероятность.

"На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий", - отмечает главнокомандующий.

Он напомнил, что у украинских сил обороны уже есть опыт боевых действий в Харьковской области. Тогда удалось просчитать действия противника и освободить значительную ее часть.

"Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", - подчеркнул Сырский.

В то же время он отметил, что следующие возможные действия по обороне могут сильно различаться из-за уникальности каждой отдельной ситуации на поле боя.