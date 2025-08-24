Роковая ошибка или предательство? Почему на самом деле Украина отдала ядерное оружие врагу

Почему Украина потеряла ядерное оружие "неправильно"

Эксперт напомнил, что Украина унаследовала третий ядерный потенциал мира.

"Это была не просто ядерная булава, которой можно любого агрессора уничтожить. Это - колоссальный стартовый потенциал Украины, который давал нам возможность быстрого движения и к демократии, и в Европейский Союз, и в НАТО", - объяснил Костенко.

Кроме того, по его словам, ядерное оружие - огромные материальные ценности.

"Его наличие открывает двери буквально во все демократические системы: и в экономическом, и в политическом сотрудничестве, и в вопросах безопасности", - отметил народный депутат пяти созывов.

Он поделился, что в Верховной Раде возглавлял Специальную рабочую комиссию, которая занималась вопросом ядерного разоружения, а также был первым руководителем правительственной делегации на переговорах по ядерному разоружению с Россией.

"Как ученый, я разбирался в этих вопросах глубоко. Зато многие из нардепов-коммунистов распространяли страшилки КГБ, что ядерные боеголовки начнут сами взрываться и это будет второй Чернобыль", - вспомнил непосредственный участник тех событий.

По его словам, Кремль проводил политику ядерного разоружения Украины через нашу исполнительную власть (которая привыкла выполнять указания из Москвы), а не через Верховную Раду.

"Это касалось МИД, СБУ... В результате чего имеем ужасные потери. Эти ошибки обернулись настоящим. Потому что широкомасштабной войны никогда бы не было в Украине, если бы хоть одна боеголовка осталась на наших складах", - отметил Костенко.

Он объяснил, что "все это время Украина была в серой зоне, где доминировал интерес России: и военный, и экономический, и безопасносный".

"Поэтому самой большой трагедией независимой Украины была реализация ядерного разоружения по московскому сценарию, а не по сценарию, который нарабатывала Комиссия", - считает политик.

Так, разоружение по другому сценарию должно было бы заканчиваться полноправным членством Украины в НАТО и в ЕС (в сопровождении США).

Ликвидация ракетной шахты SS-24 в Первомайске (фото: commons.wikimedia.org)

Как именно произошло ядерное разоружение Украины

По словам Костенко, мнение о том, будто Украина не могла бы обеспечить обслуживание ядерных боеприпасов - это российский фейк.

"Напомню, что не было ни одного решения парламента по использованию ядерного оружия в нашей военной доктрине", - отметил эксперт.

Он признал, что в Декларации о государственном суверенитете (за которую проголосовали еще 16 июля 1990 года) говорилось о том, что "Украина в будущем себя видит безъядерной и нейтральной страной".

В то же время в постановлениях парламента 1992 и 1993 годов насчет Ратификации договора о сокращении стратегических наступательных вооружений четко говорилось - при каких условиях Украина может стать безъядерной.

"И заканчиваться это должно было членством в НАТО и в Европейском Союзе. Этих решений должна была придерживаться исполнительная власть. Однако она продолжала делать то, что требовал Кремль - через украинский МИД, Кравчука (Леонид Кравчук - первый президент Украины после восстановления ею независимости, - Ред.) и правительство", - поделился специалист.

Он отметил, что Министерство обороны Украины дало разрешение на вывоз тактического ядерного оружия без решения парламента, который от имени украинского народа единственный уполномоченный распоряжаться его собственностью (ведь ядерное оружие - это была собственность государства).

"Я обратился в Минобороны с запросом: "На каком основании они передавали тактические ядерные боеголовки России". И получил феноменальный ответ - бумажку без подписи (хотя там обязательно должна была быть подпись руководителя Генштаба) о том, что решение осуществляется на основе распоряжения 12 управления Генерального штаба СССР", - вспомнил Костенко.

При этом тогда уже ни Союза, ни Генштаба СССР не существовало.

"В этом ответе они фактически подтвердили, что де юре несуществующий Генштаб СССР и это управление продолжали де факто управлять Минобороны независимой Украины. И такой беспредел по требованию Кремля реализовывали наши Минобороны, МИД и СБУ", - подчеркнул политик.

Он объяснил, что для вывоза ядерных боеголовок нужно было получить разрешение на уровне Минобороны. Сопровождение специального поезда должна была обеспечить "Укрзализныця". Охрану - СБУ. Следовательно, СБУ об этом знала.

Ядерный комплекс "Пионер" в Музее ВВС Украины в городе Винница (фото: commons.wikimedia.org)

"Без решений парламента этого нельзя было делать. И Кравчук не раз говорил, что не давал распоряжение о вывозе тактических ядерных боеприпасов. Кроме того, таможенная служба должна была проверять, что вывозят из Украины", - добавил эксперт.

Он напомнил, что в это же время парламентская Комиссия нарабатывала другой план движения Украины к безъядерному статусу.

"В апреле 1992 года ВРУ приняла специальное постановление об уничтожении ядерного оружия. В нем отмечалось, что движение к безъядерному статусу должно сопровождаться предоставлением Украине финансовой и технической поддержки. И самое главное - надежных гарантий безопасности", - поделился Костенко.

Госдеп США, по его словам, был тогда готов предоставить Украине всю необходимую помощь в ядерном разоружении.

"Позже США направило украинской власти конкретные предложения по обеспечению безопасности ядерных боеголовок в процессе их уничтожения, переработки высокообогащенного урана в ядерное топливо для украинских АЭС и безопасные технологии утилизации стратегических носителей", - рассказал представитель "Народного движения".

Кроме того, что было самое важное, США предложили создать Международный фонд для финансирования ядерного разоружения Украины.

"Напомню, стоимость программы частичного уничтожения стратегических вооружений (36% стратегических носителей и 42% ядерных боезарядов), что предусматривал Договор СТАРТ 1, стоило по американским оценкам 6 млрд долл. Украинский бюджет в то время насчитывал около 10 млрд долл. США. Вот и считайте", - сообщил Костенко.

Он объяснил, что "этот сценарий был на столе у президента Кравчука и МИД", однако "произошло колоссальное предательство государственных интересов со стороны власти".

"В ноябре ВР приняла ратификацию Договора СТАРТ 1. Закон предусматривал лишь частичное уничтожение ядерного оружия. Этот процесс должен был происходить 7 лет", - отметил участник тех событий.

Однако произошло иначе. После обмена ратификационными грамотами в Будапеште и получения так называемых "гарантий безопасности для Украины", все без исключения ядерные боеголовки были вывезены в Россию через 2,5 года.

"Потому что, как постоянно подчеркивал Кравчук, ядерные боеголовки начнут взрываться", - добавил Костенко.

Он отметил: "украинские специалисты, которые работали на ядерных предприятиях России, передали парламентской Комиссии информацию, что гарантийные сроки стратегических ядерных боеприпасов в Украине завершаются только в 2004 году".

"Более того, гарантийный срок означает лишь то, что ядерные головки сработают в случае их применения. Украина применять их не планировала, а следовательно хранить в хранилищах - для дальнейшей переработки в ядерное топливо - мы могли на протяжении десятилетий", - отметил эксперт.

В завершение он напомнил: "потеря этого колоссального стартового капитала, которая состоялась 1 июня 1996 года, когда последние эшелоны со стратегическими ядерными боеголовками отправились в Россию, привела к тому, что все эти двери - настежь раскрытые для интеграции Украины в демократию - закрылись".

"А открылись только в 2022 году. Во время широкомасштабной агрессии, которую начала Россия", - подытожил Костенко.