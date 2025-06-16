Новая ядерная гонка началась: у девяти стран более 12 тысяч боеголовок

В мире начинается новая ядерная гонка на фоне ослабления режимов контроля над вооружениями. Девять стран располагают арсеналом в 12,4 тысяч боеголовок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира ( SIPRI )

Расширение и модернизация ядерных арсеналов

Почти все девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль - продолжили масштабные программы модернизации ядерного оружия в 2024 году. Обновлялись существующие вооружения и добавлялись новые образцы.

Из общего количества примерно в 12 241 боеголовку на январь 2025 года, около 9614 находились в военных арсеналах и предназначались для возможного использования. Около 3912 боеголовок были размещены на ракетах и самолетах, остальные - на центральных складах.

Примерно 2100 боеголовок находились в состоянии высокой боевой готовности. Почти все они принадлежали России и США, но Китай, вероятно, начал хранить часть боеголовок на ракетах даже в мирное время.



После окончания холодной войны темпы демонтажа ядерных боеголовок обычно опережали темпы размещения новых, что приводило к сокращению общего количества. Однако в ближайшие годы эта тенденция, скорее всего, изменится, поскольку сокращение замедляется, а размещение ускоряется.

Рост напряженности между США, Россией и Китаем

Россия и США владеют около 90% всех ядерных боеголовок. Их арсеналы оставались стабильными в 2024 году, однако обе страны реализуют масштабные программы модернизации, которые могут привести к росту количества и разнообразия вооружений. По мере истечения срока действия договора СНВ-III в феврале 2026 года, количество развернутых стратегических боеголовок может вырасти.

Программа модернизации США сталкивается с проблемами планирования и финансирования. Дополнительные нестратегические вооружения могут еще больше усложнить реализацию программы. В России модернизация также идет с задержками - в частности, задерживается ввод в строй новой МБР "Сармат".

Тем не менее, ожидается рост ядерных вооружений в США и России. Увеличение может быть связано с оснащением ракет большим количеством боеголовок и возвращением к эксплуатации ранее освобожденных шахт. В США усиление ядерного потенциала связано с ответом на действия Китая.

Растущий потенциал Китая

Китай, по оценкам SIPRI, располагает не менее чем 600 боеголовками. С 2023 года ядерный арсенал Китая растет примерно на 100 боеголовок в год. На январь 2025 года завершено строительство около 350 новых шахт в северных пустынях и восточных горах страны. К 2030-м Китай может иметь сопоставимое количество МБР с США или Россией, хотя даже 1500 боеголовок в 2035 году составят лишь треть от текущих запасов России и США.

Ситуация в Великобритании, Франции, Индии и Пакистане, Северной Корее и Израиле

Великобритания пока не увеличила арсенал, но планирует это сделать. Новый лейбористский кабинет подтвердил намерения построить четыре новые подлодки и обновить арсенал. Однако правительство сталкивается с операционными и финансовыми трудностями.

Франция продолжает разработку новых подводных лодок и крылатых ракет, а также улучшает существующие системы. Индия и Пакистан продолжают развивать системы доставки и расширять производственные мощности. Индийские ракеты нового поколения могут нести ядерное оружие даже в мирное время.

В начале 2025 года напряженность между Индией и Пакистаном привела к кратковременному военному конфликту. Были нанесены удары по объектам, связанным с ядерной инфраструктурой, и активно распространялась дезинформация.

КНДР делает ставку на ядерные силы как центральный элемент своей стратегии. По оценкам SIPRI, у страны около 50 собранных боеголовок и материалы для еще 40. Южная Корея предупредила о завершающей стадии разработки тактического ядерного оружия. В ноябре 2024 года Ким Чен Ын призвал к "безграничному" наращиванию ядерного потенциала.

Израиль, официально не признающий наличие ядерного оружия, по-видимому, продолжает его модернизацию. В 2024 году проведено испытание ракетного двигателя, возможно связанного с баллистическими ракетами "Иерихон", и идет модернизация реактора в Димоне.

Кризис контроля над вооружениями

Директор SIPRI Дэн Смит отмечает, что двусторонний контроль между США и Россией находится в состоянии глубокого кризиса. Договор СНВ-III остается в силе до 2026 года, но признаков его продления или замены нет. Дональд Трамп настаивает, что новый договор должен включать ограничения для Китая, что значительно усложняет перспективы переговоров.

Смит подчеркивает, что гонка вооружений сегодня сопряжена с большими рисками. Быстрое развитие технологий - ИИ, кибероружие, космос, квантовые системы - радикально меняет принципы сдерживания и обороны. Новые технологии могут повлиять на уязвимость ядерных арсеналов, ускорить принятие решений в кризисах и увеличить риск ошибок или технических сбоев.

По мнению Смита, старые методы количественного контроля больше не работают. Сложность ситуации делает понятие "превосходства" в гонке менее измеримым, а управление - более трудным.

Расширение ядерных амбиций других стран

В Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке активизировались обсуждения ядерной стратегии. В 2024 году Беларусь и Россия подтвердили размещение ядерного оружия на белорусской территории. Некоторые страны НАТО выразили готовность разместить американские ядерные вооружения, а Эммануэль Макрон призвал придать французскому сдерживанию европейское измерение.

Исследователь SIPRI Мэтт Корда отметил, что ядерное оружие якобы не гарантирует безопасность. По его экспертному мнению, конфликт между Индией и Пакистаном показал, что оно не предотвращает войну, но повышает риск эскалации и катастрофических ошибок.

Обострение глобальной нестабильности

56-е издание SIPRI Yearbook фиксирует дальнейшее ухудшение международной обстановки. Продолжаются войны в Украине, Газе и других регионах, усиливаются геополитические расколы. Победа Дональда Трампа на выборах создает дополнительную неопределенность в отношении будущей внешней политики США.

Кроме ядерных вопросов, отчет включает данные о мировых военных расходах, торговле оружием, миротворческих операциях, конфликтах, киберугрозах и безопасности в космосе.