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Оккупанты обсудили случаи смерти от употребления наркотиков в подразделении (перехват)

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Суббота 25 марта 2023 18:59
Оккупанты обсудили случаи смерти от употребления наркотиков в подразделении (перехват) Фото: Оккупанты обсудили случаи смерти от употребления наркотиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные обсудили случаи смерти от передозировки наркотиков, после чего в их подразделение должна приехать военная комендатура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Сегодня, возможно, будет проверка комендатуры, у нас здесь одно тело в наркотическом опьянении, мы его увезли. Он укололся где-то", - рассказал россиянин.

Военный РФ предупредил другого оккупанта, чтобы он делал определенные выводы по этому поводу.

"Предварительно всех остальных, алкоголь и телефоны надо убрать", - сказал россиянин.

Напомним, что российский военный в телефонном разговоре с женой рассказал, что его командование производит смену мест дислокации мобилизованных.

Жена мобилизованного военнослужащего рассказала, что ее муж не проходит ни по одному из списков, соответственно не причислен к ни одной из воинских частей.

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