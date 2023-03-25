Оккупанты обсудили случаи смерти от употребления наркотиков в подразделении (перехват)

Российские военные обсудили случаи смерти от передозировки наркотиков, после чего в их подразделение должна приехать военная комендатура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Сегодня, возможно, будет проверка комендатуры, у нас здесь одно тело в наркотическом опьянении, мы его увезли. Он укололся где-то", - рассказал россиянин.

Военный РФ предупредил другого оккупанта, чтобы он делал определенные выводы по этому поводу.

"Предварительно всех остальных, алкоголь и телефоны надо убрать", - сказал россиянин.