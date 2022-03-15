Росія завдяки санкціям країн Заходу опинилася на порозі дефолту, - CNN

Оскільки більша частина світової економіки зреклася Росії після того, як загарбники президента Володимира Путіна увірвалися в Україну, країна знаходиться на порозі дефолту за своїми зовнішніми зобов'язаннями. Економічна блокада і санкції Заходу безпрецедентного масштабу явно дають про себе знати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Потрібна допомога. Росія звернулася за економічною і військовою допомогою до Китаю, який тримався осторонь під час вторгнення в Україну, згідно з даними бесід CNN з двома офіційними особами США. Неясно, чи має намір Китай надати Росії таку допомогу, і обидві країни заперечують, що Росія робила запит.

Розрахунок рублями. Росія погрожує розплатитися з іноземними кредиторами з "недружніх країн" сильно девальвованими рублями. Несплата або виплата в рублях більше 117 мільйонів доларів процентних платежів за номінованими в доларах державними облігаціями з терміном погашення в середу означатиме, що Росія оголосила дефолт за своїм боргом.

Потенційне захоплення того, що залишилося. Москва також загрожує зростаючому списку компаній, що йдуть з Росії, заявляючи, що їх активи можуть бути конфісковані державою.

Єдиний спосіб, яким це дійсно закінчиться. Питання в кінцевому рахунку полягатиме в тому, чи готові росіяни прийняти свій новий статус глобальних ізгоїв і відмовитися від західних зручностей, до яких деякі звикли. Путін, очевидно, готовий прийняти ці речі.