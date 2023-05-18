"Фантастическая должность". Министр обороны Британии хочет стать следующим генсеком НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО, заявив, что должность является "фантастической".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
"Я всегда говорил, что это была бы хорошая работа. Это работа, которую я хотел бы получить. Но мне нравится и та работа, которой я занимаюсь сейчас. Я имею в виду, быть министром обороны британского правительства в период реформ и инвестиций, как и (министр обороны Германии, - ред.) Борис Писториус", - заявил он.
Уоллес добавил, что должность генеральный секретарь Североатлантического альянса - "это фантастическая работа, и НАТО - невероятно важная часть всех наших ценных бумаг".
Отметим, что страны-члены НАТО обычно принимают решение о том, кто должен стать генеральным секретарем, за закрытыми дверями.
Йенс Столтенберг работает на должности генсека НАТО с 1 октября 2014 года. Первоначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, но уже дважды их продлевали на два года.
В феврале 2022 года Йенса Столтенберг назначили главой Центробанка Норвегии. Он должен был возглавить его с 1 декабря 2022 года.
Однако вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину срок полномочий Столтенберга был продлен до 30 сентября 2023 года. При этом он сам заявлял, что хочет покинуть пост генсека НАТО в срок.
При этом не исключено, что Столтенберг может остаться на своем посту до апреля 2024 года.
Издание Politico заявляло, что среди возможных претендентов на пост генсека НАТО рассматриваются:
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