Фальшивая память: как СССР придумывал мифы о Второй мировой

Советские мифы о Второй мировой

"Было много советских мифов о войне, легенд, даже несуществующих событий. Их культивировали, вбивали каждому в голову, будто так все и было. На определенном этапе начинало размываться, где правда, а где миф. Неудобные вопросы замалчивались. Просчеты, преступления советской стороны в годы войны - их как-то как будто и не было", - говорит историк.

В первые десятилетия независимости украинцы продолжали жить в мире советской памяти. В частности, продолжали верить в Брестскую крепость - мифологизированный образ героической обороны в 1941 году.

А также верили в солдат-панфиловцев - вымышленную историю о 28 героях, которые остановили танки под Москвой. Хотя в 1948 году даже военная прокуратура СССР признала, что эту историю придумал журналист. А еще верили в Александра Матросова - солдата, который якобы закрыл собой амбразуру, и в Валю Котика - юного "пионера-героя" и тому подобное.

"Слом этой памяти о Второй мировой произошел не в 1991-м и даже не в 2014 году с началом российской войны против Украины. Он в большей степени начал происходить с широкомасштабным вторжением. Определенные моменты мы начинали отрицать и раньше. Но только потому, что нам начинали их очень уж навязывать", - объясняет Билоус.

Заведующий научно-исследовательским отделом Второй мировой войны Музея войны, кандидат исторических наук Александр Билоус (РБК-Украина/Виталий Носач)

Абсурд советской пропаганды

"В свое время ходило в научных школах что-то вроде анекдота. Приезжает молодой историк в далекое село искать ветеранов, свидетелей Второй мировой. Спрашивает у бабушки: "Как вы жили в войну?" Она отвечает: "Спасибо, сынок, хорошо. Партизан у нас не было" (то есть для населения иногда страшнее войны были карательные акции нацистов на действия советских партизан, - ред.), - говорит историк.

Билоус отмечает, что долгое время партизан трактовали как народных мстителей, мифических гераклов, которые в одиночку воевали против всей оккупантов. Зато сейчас видим обратную сторону партизанской войны.

"Партизанский главарь Сабуров в воспоминаниях описывал бой в городке Брагин. Мол, вот мы зацепились за край этого городка, уже горит три дома, наши уже бегут спасать. Тогда это воспринималось как нечто нормальное. В более зрелом возрасте я начал думать: видимо, сожгли не три дома, а треть города. Но для чего вы его сожгли?", - добавляет ученый.

Также был сожжен украинский городок Корюковка, более 6,5 тысячи человек тогда убили, потому что за два дня до этого партизаны там провели "хозяйственную акцию".

"Пришли, перебили оккупационный гарнизон, забрали на железной дороге оружие и продукты и отошли. И акция уничтожения городка была ответом на это. Сколько таких ответных акций было по Украине на действия партизан? Можем только догадываться", - подчеркивает Билоус.

По данным Института Нацпамяти, за время немецко-советской войны в Украине сожгли более 700 населенных пунктов.

"В советское время об этом не говорили, но задачей партизан было настроить местное население против оккупантов. Или оккупантов против местного населения. И когда оккупационная власть начнет тотальный террор, тогда население начнет выбирать из двух зол легче. Людей толкали к мысли: "Ну забрали в 30-е годы в репрессии двух дядек из села. Но ведь такого ужаса не было, пусть лучше "красные вернутся", - объясняет историк.