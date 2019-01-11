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У Павлограді на шахті стався спалах метану, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 05:04
У Павлограді на шахті стався спалах метану, є постраждалі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Внаслідок інциденту п'ятеро гірників отримали опіки

На шахті імені Героїв космосу в Павлоградському районі Дніпропетровської області стався спалах метану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДТЕК Павлоградвугілля в Facebook.

Як повідомляється, на місце події оперативно прибула служба ВГРЗ.

"Сьогодні, 10 січня о 21:15 на шахті ім. Героїв космосу ДТЕК Павлоградвугілля стався спалах метану на ділянці 1130-й лави на горизонті 370 метрів. На місце події оперативно прибула служба ВГРЗ", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на шахті проводяться роботи по ліквідації наслідків аварії.

 

Сьогодні, 10 січня о 21:15 на шахті ім. Героїв космосу ДТЕК Павлоградвугілля стався спалах метану на ділянці...

Опубліковано ДТЕК Павлоградвугілля Четвер, 10 січня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в підсобному приміщенні шахти "Котляревського" у Покровському районі Донецької області вранці, 9 січня, сталася пожежа.

Встановлено, що пожежа сталася у підсобному приміщенні шахти. Пожежу було локалізовано о 11:06 і 12:00 - ліквідовано. Зараз встановлюється причина виникнення пожежі.

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