У Павлограді на шахті стався спалах метану, є постраждалі

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Внаслідок інциденту п'ятеро гірників отримали опіки

На шахті імені Героїв космосу в Павлоградському районі Дніпропетровської області стався спалах метану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДТЕК Павлоградвугілля в Facebook.

Як повідомляється, на місце події оперативно прибула служба ВГРЗ.

"Сьогодні, 10 січня о 21:15 на шахті ім. Героїв космосу ДТЕК Павлоградвугілля стався спалах метану на ділянці 1130-й лави на горизонті 370 метрів. На місце події оперативно прибула служба ВГРЗ", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на шахті проводяться роботи по ліквідації наслідків аварії.

Сьогодні, 10 січня о 21:15 на шахті ім. Героїв космосу ДТЕК Павлоградвугілля стався спалах метану на ділянці... Опубліковано ДТЕК Павлоградвугілля Четвер, 10 січня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в підсобному приміщенні шахти "Котляревського" у Покровському районі Донецької області вранці, 9 січня, сталася пожежа.

Встановлено, що пожежа сталася у підсобному приміщенні шахти. Пожежу було локалізовано о 11:06 і 12:00 - ліквідовано. Зараз встановлюється причина виникнення пожежі.