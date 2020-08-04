За фактом смертельного ДТП під Києвом відкрили справу: водій був п'яним

Фото: знак ДТП (РБК-Україна)

У водія BMW вміст алкоголю в крові склало 1,43 проміле

Правоохоронці відкрили справу за фактом смертельного дорожньо-транспортної пригоди під Києвом. При цьому у водія автомобіля BMW, який спричинив аварію, в крові виявили 1,43 проміле алкоголю.

Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

Як зазначили правоохоронці, аварія сталася 3 серпня близько 19:20 На автодорозі між селами Крюківщина та Тарасівка в Києво-Святошинському районі.

"За попередніми даними, водій автомобіля BMW з госномерамі іноземної реєстрації виїхав на праве ґрунтове узбіччя. Потім автомобіль" занесло "на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з автомобілем Skoda Fabia", - повідомили в поліції.

В результаті аварії 29-річний пасажир BMW від отриманих травм помер на місці. Водій автомобіля і пасажир автомобіля Skoda отримали різні травми і були госпіталізовані.

"Встановлено, що вміст алкоголю в крові водія авто BMW склало 1,43 проміле. Автотранспортні засоби вилучені та поміщені на майданчик тимчасового утримання", - додали в поліції.

За даним фактом порушено справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

Також РБК-Україна писало, що в Київській області сталася ще одна смертельна аварія, в якій загинули чотири людини.

Крім цього днями в Миколаївській області в ДТП за участю двох легковиків постраждали семеро людей, серед яких троє дітей.