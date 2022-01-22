Пожежу в центральному офісі мережі супермаркетів АТБ у Дніпрі ліквідували
У Дніпрі загасили пожежу в будівлі, де знаходиться центральний офіс мережі супермаркетів АТБ. Жертв і постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Пожежа в дев'ятиповерховій офісній будівлі спалахнула о 14:15. Вогонь поширився з 1 по 7 поверхи. Локалізувати загоряння вдалося о 15:48. Повністю ліквідувати вогонь вдалося близько 16:30.
В результаті пожежі жертв і постраждалих немає. Для гасіння залучалися 55 осіб та 14 одиниць спецтехніки.
Фото: наслідки пожежі в офісній будівлі в Дніпрі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Нагадаємо, вдень 22 січня в Дніпрі стався пожежа в будівлі, де знаходиться центральний офіс мережі супермаркетів АТБ. Вогонь спалахнув у ресторані на першому поверсі.
Зазначимо, сьогодні пожежа сталася в Харкові. Загорівся навчальний корпус Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.