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За фактом ДТП з мікроавтобусом під Чугуєвом поліція відкрила справу

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 13:27
За фактом ДТП з мікроавтобусом під Чугуєвом поліція відкрила справу
Фото: ДТП у Харківській області (kharkiv.dsns.gov.ua)

Аварія сталася сьогодні вранці

За фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з мікроавтобусом під Чугуєвом (Харківська області) відкрито справу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, наразі триває огляд місця події, правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та особи потерпілих.

"Інформація про даний факт внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок аварії під Чугуєвом, яка сталася сьогодні вранці, 14 січня 2019 року, загинули 4 людини, ще 9 осіб госпіталізовано до лікарень Харкова та Чугуєва.

Як писало РБК-Україна, сьогодні вранці у Харківській області зіштовхнулися легковий автомобіль Hyundai Accent, в якому їхало 3 людей, та мікроавтобус Renault Master, водій якого перевозив 9 пасажирів. 

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