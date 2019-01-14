ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

По факту ДТП с микроавтобусом под Чугуевом полиция открыла дело

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 13:27
По факту ДТП с микроавтобусом под Чугуевом полиция открыла дело
Фото: ДТП в Харьковской области (kharkiv.dsns.gov.ua)

Авария произошла сегодня утром

По факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с микроавтобусом под Чугуевом (Харьковская область) открыто дело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, в настоящее время продолжается осмотр места происшествия, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и личности пострадавших.

"Информация о данном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате аварии под Чугуевом, которая произошла сегодня утром, 14 января 2019 года, погибли 4 человека, еще 9 человек госпитализированы в больницы Харькова и Чугуева.

Как писало РБК-Украина, сегодня утром в Харьковской области столкнулись легковой автомобиль Hyundai Accent, в котором ехали 3 человека, и микроавтобус Renault Master, водитель которого перевозил 9 пассажиров.

В Киеве за неделю произошло свыше 500 ДТП В Швеции при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли 6 иностранцев
Новости Украины ДТПХарьков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь