По факту ДТП с микроавтобусом под Чугуевом полиция открыла дело

Фото: ДТП в Харьковской области (kharkiv.dsns.gov.ua)

Авария произошла сегодня утром

По факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с микроавтобусом под Чугуевом (Харьковская область) открыто дело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, в настоящее время продолжается осмотр места происшествия, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и личности пострадавших.

"Информация о данном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате аварии под Чугуевом, которая произошла сегодня утром, 14 января 2019 года, погибли 4 человека, еще 9 человек госпитализированы в больницы Харькова и Чугуева.

Как писало РБК-Украина, сегодня утром в Харьковской области столкнулись легковой автомобиль Hyundai Accent, в котором ехали 3 человека, и микроавтобус Renault Master, водитель которого перевозил 9 пассажиров.