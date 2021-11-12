ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Ми фактично в стані енерговійни. Росія блокує поставки вугілля з Казахстану, - Міненерго

Новость на русском →
П'ятниця 12 листопада 2021 00:11
Ми фактично в стані енерговійни. Росія блокує поставки вугілля з Казахстану, - Міненерго Фото: заступник міністра енергетики України Максим Немчинов (facebook.com/profile.php?id=100007890428393)
Автор: Анна Полисученко

Заступник міністра енергетики України Максим Немчинов заявив про те, що в даний час Україна фактично знаходиться в стані енерговійни. Він підкреслив, що Росія блокує поставки вугілля з Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".

"Ми на сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи вагони залізничні з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності по транзиту газу", - заявив заступник міністра.

Немчинов вважає, що Росія навмисне блокує поставки вугілля в Україну.

"Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", - додав він.

Раніше ми писали, що в Україні нестача вугілля. Чи є ризик зриву опалювального сезону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Минэнерго
NEWS
Меркель закликала Путіна просувати переговори в нормандському форматі
Меркель закликала Путіна просувати переговори в нормандському форматі
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення