Мы фактически в состоянии энерговойны. Россия блокирует поставки угля из Казахстана, - Минэнерго
Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил о том, что в настоящее время Украина фактически находится в состоянии энерговойны. Он подчеркнул, что Россия блокирует поставки угля из Казахстана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на власть".
"Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа", - заявил замминистра.
Немчинов считает, что Россия умышленно блокирует поставки угля в Украину.
"То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис", - добавил он.
Больше об этом вы можете прочитать в материале "В Украине нехватка угля. Есть риск срыва отопительного сезона".