Мы фактически в состоянии энерговойны. Россия блокирует поставки угля из Казахстана, - Минэнерго

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил о том, что в настоящее время Украина фактически находится в состоянии энерговойны. Он подчеркнул, что Россия блокирует поставки угля из Казахстана.

"Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа", - заявил замминистра.

Немчинов считает, что Россия умышленно блокирует поставки угля в Украину.

"То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис", - добавил он.