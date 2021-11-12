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Мы фактически в состоянии энерговойны. Россия блокирует поставки угля из Казахстана, - Минэнерго

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Пятница 12 ноября 2021 00:11
Мы фактически в состоянии энерговойны. Россия блокирует поставки угля из Казахстана, - Минэнерго Фото: заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов (facebook.com/profile.php?id=100007890428393)
Автор: Анна Полисученко

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил о том, что в настоящее время Украина фактически находится в состоянии энерговойны. Он подчеркнул, что Россия блокирует поставки угля из Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на власть".

"Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа", - заявил замминистра.

Немчинов считает, что Россия умышленно блокирует поставки угля в Украину.

"То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис", - добавил он.

Больше об этом вы можете прочитать в материале "В Украине нехватка угля. Есть риск срыва отопительного сезона".

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