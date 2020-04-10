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Facebook запустив нову функцію для мобільного додатку

Новини » Hi-tech     10.04.2020 - 16:01
Facebook запустив нову функцію для мобільного додатку
Ілюстративне фото з (відкритих джерел)

Функція під назвою "режим тиші" дозволить вимикати всі сповіщення соціальної мережі

Соціальна мережа Facebook для всіх користувачів свого мобільного додатку представила функцію "тихого режиму". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VentureBeat.

Як повідомляється, ця функція під назвою "режим тиші" дозволить вимикати всі сповіщення соціальної мережі. Вона стане доступною для всіх користувачів операційної системи iOS вже наприкінці квітня, а з початку травня й для користувачів Android.

Як зазначається, різниця між push-сповіщеннями та "тихим режимом" полягає у тому, що в останньому можна буде встановлювати час, на який будуть вимкнені самі сповіщення. Крім того, користувачів попереджатимуть при вході у соцмережу, що у них встановлений цей режим.

Нагадаємо, в американській корпорації Facebook, незабаром планують зробити сервіс, за допомогою якого користувачі по всьому світу зможуть оперативно отримувати достовірну інформацію про новий коронавирус.

Також Міністерство охорони здоров'я та Facebook запускають сервіс миттєвого інформування про коронавірус в Україні. Українці отримуватимуть від Facebook сповіщення з актуальною та достовірною інформацією від МОЗ про ситуацію навколо поширення коронавірусу в країні.

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