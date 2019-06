Facebook заборонив встановлювати свої додатки в смартфони Huawei

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Заборона стосується лише нових смартфонів Huawei

Американська компанія Facebook Inc заборонила встановлювати свої додатки на нові смартфони китайської компанії Huawei Technologies Co Ltd. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, заборона вводиться на попереднє встановлення продуктів компанії Facebook, а саме соцмережі Facebook, WhatsApp та Instagram, на нових смартфонах Huawei.

Однак користувачі, які вже мають смартфони китайської компанії Huawei зможуть і надалі використовувати додатки Facebook та отримуватимуть оновлення.

Зазначається, що такий крок Facebook ослаблює перспективи на продажі смартфонів Huawei, які були найбільшим джерелом доходу для китайської компанії завдяки активному росту продажів у країнах Європи та Азії.

Нагадаємо, раніше американська компанія Google припинила надання послуг і технічної підтримки китайській Huawei Technologies Co Ltd. Huawei внесли в список компаній, поставки для яких США можуть здійснюватися тільки на підставі спеціальних ліцензій.

Як писало РБК-Україна, компанія Huawei Technologies подала позов на владу США у федеральний суд в Техасі, оскаржуючи рішення Білого дому, що забороняє урядовим установам використовувати її обладнання з міркувань безпеки.