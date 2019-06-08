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Facebook запретил устанавливать свои приложения в смартфоны Huawei

Новости » Телеком & IT    08.06.2019 - 08:28
Facebook запретил устанавливать свои приложения в смартфоны Huawei
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Запрет касается только новых смартфонов Huawei

Американская компания Facebook Inc запретила устанавливать свои приложения на новые смартфоны китайской компании Huawei Technologies Co Ltd. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, вводится запрет на предварительную установку продуктов компании Facebook, а именно соцсети Facebook, WhatsApp и Instagram, на новых смартфонах Huawei.

Однако пользователи, которые уже имеют смартфоны китайской компании Huawei смогут и в дальнейшем использовать приложения Facebook и получать обновления.

Отмечается, что такой шаг Facebook ослабляет перспективы на продажи смартфонов Huawei, которые были крупнейшим источником дохода для китайской компании благодаря активному росту продаж в странах Европы и Азии.

Напомним, ранее американская компания Google прекратила предоставление услуг и технической поддержки китайской Huawei Technologies Co Ltd. Huawei внесли в список компаний, поставки для которых США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Как писало РБК-Украина, компания Huawei Technologies подала иск на власти США в федеральный суд в Техасе, оспаривая решение Белого дома, которое запрещает правительственным учреждениям использовать ее оборудование из соображений безопасности.

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