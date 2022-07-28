ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Facebook вперше в історії фіксує падіння своїх доходів

Новость на русском →
Четвер 28 липня 2022 16:31
Facebook вперше в історії фіксує падіння своїх доходів Фото: Facebook прозвітував про перше в історії зниження своїх доходів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Facebook вперше в історії зафіксував падіння своїх доходів. Аналітики пов'язують це із глобальним уповільненням економіки та окремою опцією від Apple.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Представники Facebook зафіксували перше за весь час роботи річне падіння доходу за другий квартал. Дохід зменшився на 1% - до 28,8 мільярда доларів, а у третьому кварталі може знизитись ще більше.

Причиною цього аналітики відмічають глобальне уповільнення економіки, яке фактично змусило рекламодавців зменшити витрати. Також на ефективність розвитку рекламної сфери у Facebook могла вплинути нова функція, яку запровадила компанія Apple. За допомогою неї користувачі iPhone можуть заборонити відстежувати свої дані програмам на кшталт Facebook. Її було введено ще у 2021 році та це коштувало компанії Meta 10 мільярдів доларів доходу.

Загальний прибуток компанії Meta скоротився на 36% – до 6,7 мільярда доларів. Проте у компанії зазначили про щоденний приріст активних користувачів у Facebook, Messenger, Instagram і WhatsApp. Кожного дня цими соціальними мережами користуються 2,88 мільярда людей по всьому світу.

Нагадаємо, що раніше Facebook розширив свій функціонал. У компанії повідомили, що були додані нові можливості новинної стрічки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України