Facebook вперше в історії фіксує падіння своїх доходів

Facebook вперше в історії зафіксував падіння своїх доходів. Аналітики пов'язують це із глобальним уповільненням економіки та окремою опцією від Apple.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Представники Facebook зафіксували перше за весь час роботи річне падіння доходу за другий квартал. Дохід зменшився на 1% - до 28,8 мільярда доларів, а у третьому кварталі може знизитись ще більше.

Причиною цього аналітики відмічають глобальне уповільнення економіки, яке фактично змусило рекламодавців зменшити витрати. Також на ефективність розвитку рекламної сфери у Facebook могла вплинути нова функція, яку запровадила компанія Apple. За допомогою неї користувачі iPhone можуть заборонити відстежувати свої дані програмам на кшталт Facebook. Її було введено ще у 2021 році та це коштувало компанії Meta 10 мільярдів доларів доходу.

Загальний прибуток компанії Meta скоротився на 36% – до 6,7 мільярда доларів. Проте у компанії зазначили про щоденний приріст активних користувачів у Facebook, Messenger, Instagram і WhatsApp. Кожного дня цими соціальними мережами користуються 2,88 мільярда людей по всьому світу.