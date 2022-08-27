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Facebook уклав мирову угоду за позовом про злив даних

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Вашингтон, Субота 27 серпня 2022 21:31
Facebook уклав мирову угоду за позовом про злив даних Фото: Facebook уклав мирову угоду у справі про злив даних (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Meta попередньо досягла мирової угоди за позовом про незаконну передачу даних користувачів Facebook дослідницькій фірмі Cambridge Analytica. Подробиці угоди поки не розкриваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, сторони досягли угоди і попросили суд дати 60 днів на те, щоб доопрацювати документ і представити його суду.

Користувачі Facebook подали позов до компанії в 2018 році. З'ясувалося, що британська Cambridge Analytica, пов'язана з передвиборчим штабом екс-президента США Дональда Трампа, отримала доступ до даних 87 млн користувачів платформи.

У 2019 році влада США призначила Facebook рекордний штраф у розмірі 5 млрд доларів. У жовтні минулого року прокуратура округу Колумбія залучила Марка Цукерберга в якості відповідача у справі про цей витік даних.

Раніше ми писали, що браузер, вбудований в мобільні додатки Facebook і Instagram, здатний відстежувати активність користувача на сторінках завдяки вбудованому коду JavaScript.

Також повідомлялося, що Facebook вперше в історії фіксує падіння своїх доходів. Аналітики пов'язують це з глобальним уповільненням економіки і окремою опцією від Apple.

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