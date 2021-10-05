Facebook відновив роботу соцмереж після збою

Зараз користувачі знову можуть відкрити соцмережі на своїх пристроях, зокрема працює Facebook і Messenger. Також заробив Instagram.

До цього веб-сайти не працювали, а додатки видавали помилку про "відсутність інтернет-з'єднання".

Згідно з даними моніторингової групи Kentik, трафік Facebook почав зростати, це може бути ознакою відновлення.

Однак користувачі низки інших соцмереж і онлайн-сервісів продовжують повідомляти про збій в їхній роботі.