Facebook відновив роботу соцмереж після збою

Соцмережа Facebook та інші ресурси однойменної компанії почали відновлювати свою роботу. Сьогодні в роботі інтернет-ресурсів стався глобальний збій, який відчувався мало не на всіх континентах світу.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Зараз користувачі знову можуть відкрити соцмережі на своїх пристроях, зокрема працює Facebook і Messenger. Також заробив Instagram.
До цього веб-сайти не працювали, а додатки видавали помилку про "відсутність інтернет-з'єднання".
Згідно з даними моніторингової групи Kentik, трафік Facebook почав зростати, це може бути ознакою відновлення.
Однак користувачі низки інших соцмереж і онлайн-сервісів продовжують повідомляти про збій в їхній роботі.
Нагадаємо, глобальний збій зачепив не тільки Facebook. РБК-Україна розповідало, які сервіси також перестали працювати.
Масштабний збій в роботі соцмережі тривав по всьому світу понад п'ять годин.
Перші повідомлення про неполадки в роботі додатків з'явилися після 18:37 за київським часом. На збої в роботі сервісів скаржилися в європейських країнах, в Азії, в Північній і Південній Америці та в Україні.
Головний технолог компанії Facebook Майк Шрепфер повідомив, що фахівці компанії ведуть роботу з метою оперативного усунення мережевих проблем.