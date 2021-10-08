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Facebook відреагував на збій в роботі додатків

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США, П'ятниця 08 жовтня 2021 23:02
Facebook відреагував на збій в роботі додатків Фото: Facebook відреагував на збій в роботі додатків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Компанія Facebook відреагувала на збій в роботі додатків. Користувачам повідомляють, що роботи з усунення неполадок ведуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Facebook у Twitter.

Facebook повідомляє, що компанії відомо про проблеми з доступом до додатків і продуктів.

"Ми знаємо, що у деяких людей виникають проблеми з доступом до наших додатків і продуктів", - йдеться в повідомленні.

Також там зазначили, що працюють над усуненням неполадок і вибачилися перед користувачами за незручності.

"Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в нормальне русло, і приносимо вибачення за будь-які незручності", - зазначили у Facebook.

Нагадаємо, що у роботі Facebook знову стався збій. Також виникли проблеми з Whatsapp в США і Західній Європі.

Також повідомлялося, що у роботі Instagram стався збій. Проблеми виникли у користувачів мобільного додатку.

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