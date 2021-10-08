В Instagram знову стався глобальний збій
Фото: в Instagram знову стався глобальний збій (Getty Images)
Користувачі фотоблогу Instagram повідомляють про збій в роботі вебсервісу. Найбільше скаржаться на роботу мобільного додатку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
Користувачі Instagram повідомляють про збій в:
- роботі додатку - 65%;
- роботі вебсайту - 19%;
- роботі сервісу загалом - 16%.
Згідно з інтерактивною картою, найбільші проблеми з доступом до фотоблогу мають користувачі західної та східної частини США. Зокрема, платформа не працює й на території західної Європи, а саме в Україні, Румунії, Італії, Іспанії Греції, Австрії, Польщі, Німеччині та Великобританії. Деякі з користувачів поскаржились на роботу Instagram в Москві та Санкт-Петербургу.
Фото: в Instagram знову стався глобальний збій (Downdetector)