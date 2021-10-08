ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Instagram знову стався глобальний збій

Новость на русском →
США , П'ятниця 08 жовтня 2021 22:02
В Instagram знову стався глобальний збій Фото: в Instagram знову стався глобальний збій (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Користувачі фотоблогу Instagram повідомляють про збій в роботі вебсервісу. Найбільше скаржаться на роботу мобільного додатку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Користувачі Instagram повідомляють про збій в:

  • роботі додатку - 65%;
  • роботі вебсайту - 19%;
  • роботі сервісу загалом - 16%.

Згідно з інтерактивною картою, найбільші проблеми з доступом до фотоблогу мають користувачі західної та східної частини США. Зокрема, платформа не працює й на території західної Європи, а саме в Україні, Румунії, Італії, Іспанії Греції, Австрії, Польщі, Німеччині та Великобританії. Деякі з користувачів поскаржились на роботу Instagram в Москві та Санкт-Петербургу.

Фото: в Instagram знову стався глобальний збій (Downdetector)

Читайте РБК-Україна в Google News
Instagram
NEWS
Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу захворіли менше 16 тисяч осіб
Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу захворіли менше 16 тисяч осіб
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця