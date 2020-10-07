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Facebook видалив повідомлення Трампа, в якому він порівняв COVID-19 з сезонним грипом

Вашингтон, Середа 07 жовтня 2020 02:10
Facebook видалив повідомлення Трампа, в якому він порівняв COVID-19 з сезонним грипом
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Соціальна мережа Facebook видалила допис президента США Дональда Трампа. У повідомленні глава Білого дому стверджував, що COVID-19 менш небезпечний, ніж сезонний грип.

Про це повідомляє CNN.

Представник Facebook Енді Стоун підтвердив журналістам, що соцмережа видалила допис за порушення правил щодо дезінформації про COVID-19.

Таке ж повідомлення президент США розмістив в Twitter. Цей допис все ще доступний, але Twitter додав до твіту повідомлення, в якому йдеться про те, що він порушує правило компанії про поширення оманливої інформації, пов'язаної з COVID-19.

Нагадаємо, Twitter і Facebook вже неодноразово позначали публікації Трампа як неправдиві або такі, що порушують їхні правила.

У вересні Twitter позначив два повідомлення президента США Дональда Трампа як такі, що порушують правила соцмережі. Глава Білого дому порушив правила щодо цивільної відповідальності у сфері виборчого права.

Раніше Twitter позначив повідомлення Трампа як таке, порушує вимоги соціальної мережі - поруч з твітом з'явилася позначка про те, що публікація про голосування з використанням поштових скриньок "вводить людей в оману".

Крім того, Twitter заблокував відеоролик президента США Дональда Трампа через порушення авторських прав.

Twitter приховав допис Трампа про ситуацію в Міннеаполісі, оскільки побачив у публікації героїзацію насильства.

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