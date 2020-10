Facebook удалил сообщение Трампа, в котором он сравнил COVID-19 с сезонным гриппом

Социальная сеть Facebook удалила пост президента США Дональда Трампа. В сообщении глава Белого дома утверждал, что COVID-19 менее опасен, чем сезонный грипп.

Об этом сообщает CNN.

Представитель Facebook Энди Стоун подтвердил журналистам, что соцсеть удалила пост за нарушение правил в отношении дезинформации о COVID-19.

Такое же сообщение президент США разместил в Twitter. Этот пост все еще доступен, но Twitter добавил к твиту сообщение, в котором говорится, что он нарушает правило компании о распространении вводящей в заблуждение информации, связанной с COVID-19.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!