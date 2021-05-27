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Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб. Видавали себе за журналістів

Автор: Анастасія Рокитна

Facebook опублікував звіт про загрози, виявлені в 2017-2020 роках. Соцмережа видалила мережу акаунтів російських спецслужб, які видавали себе за журналістів.

Деталі повідомляються у звіті Facebook.

Україна увійшла до списку країн, де з 2017 року зафіксували найбільше ботоферм в соціальних мережах, йдеться у документів. Минулого року Facebook видалив мережу акаунтів, яка була створена і підтримувалася російською військовою розвідкою, і була орієнтована на Україну і ближні країни.

"Вони створили фальшивих персонажів, які працювали на форумах для ведення блогів і в різних соціальних мережах. Деякі з них видавали себе за цивільних журналістів і намагалися зв’язатися з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами", - йдеться в звіті.

Крім того, видалили 11 іноземних ботоферм, які працювали в Україні, і шість, які координувалися з-за кордону.

Нагадаємо, у Черкасах викрили проросійську ботоферму.

Крім того, СБУ викрила ботоферму, яка управлялася з Росії, в Чернігові.

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