Facebook і Twitter видалили сотні пов'язаних з РФ та Іраном акаунтів

Ілюстративне (фото з відкритих джерел)

Акаунти поширювали сюжети державних ЗМІ Ірану

Соціальні мережі Facebook і Twitter видалили сотні пов'язаних з Російською Федерацією та Іраном сторінок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію в Facebook.

Повідомляється, що Facebook видалив 262 сторінки, 356 облікових записів і три групи, які були пов'язані з Іраном. Крім того, з Instagram видалили 162 фейкових акаунта з цієї країни. У Facebook підкреслили, що ці сторінки поширювали сюжети державних ЗМІ Ірану, інформація в яких була націлена на користувачів з Південної Азії і з Близького Сходу.

Також повідомляється, що в публікаціях обговорювалися політичні теми, а також роль інших країн в міжнародних конфліктах, зокрема роль Саудівської Аравії та Росії. У компанії уточнили, що встановили зв'язок адміністраторів цих сторінок з Іраном.

Підкреслюється, що ланцюжок акаунтів імітував інших людей і вводив в оману щодо того, чим ці сторінки займалися.

Крім того, Twitter видалив ще 416 облікових записів з Росії. Ще декілька сторінок бенгальською мовою були заблоковані в Бангладеш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook видалив майже 500 записів з Росії за зв'язок з інформаційним агентством Sputnik.