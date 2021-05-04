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Facebook просить дозволити збір особистих даних, щоб "залишатися безкоштовним"

Автор: Даша Харченко

Соціальні мережі Facebook та Instagram почали надсилати сповіщення на операційну систему iOS, що збирають особисті дані користувачів, щоб залишатися безкоштовними. Повідомлення стали отримувати власники iPhone з iOS 14.5.

Про це повідомляє The Verge.

На повідомлення звернув увагу експерт у сфері технологій Ашкан Солтані.

"І це починається. Facebook і Instagram вивчають тактики залякування в битві з Apple на оновленні для iOS14", - написав він.

Повідомлення стали отримувати власники iPhone, які оновили свої телефони до версії iOS 14.5.

"Допоможіть зберегти Facebook безкоштовним", - йдеться в повідомленні від соціальної мережі, в якому вона просить користувача дати доступ до особистої інформації з інших додатків і веб-сайтів.

Раніше стало відомо, що месенджер WhatsApp буде передавати персональні дані своїх користувачів материнській компанії Facebook.

Раніше повідомлялось, що компанія Twitter в останні місяці вела переговори про покупку соціальної мережі Clubhouse.

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