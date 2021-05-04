Facebook просить дозволити збір особистих даних, щоб "залишатися безкоштовним"

Соціальні мережі Facebook та Instagram почали надсилати сповіщення на операційну систему iOS, що збирають особисті дані користувачів, щоб залишатися безкоштовними. Повідомлення стали отримувати власники iPhone з iOS 14.5.
Про це повідомляє The Verge.
На повідомлення звернув увагу експерт у сфері технологій Ашкан Солтані.
"І це починається. Facebook і Instagram вивчають тактики залякування в битві з Apple на оновленні для iOS14", - написав він.
Повідомлення стали отримувати власники iPhone, які оновили свої телефони до версії iOS 14.5.
"Допоможіть зберегти Facebook безкоштовним", - йдеться в повідомленні від соціальної мережі, в якому вона просить користувача дати доступ до особистої інформації з інших додатків і веб-сайтів.
Раніше стало відомо, що месенджер WhatsApp буде передавати персональні дані своїх користувачів материнській компанії Facebook.
Раніше повідомлялось, що компанія Twitter в останні місяці вела переговори про покупку соціальної мережі Clubhouse.